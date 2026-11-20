BDDK'dan yeni konut kredisi kararı: İki evi olanların kredi limiti düşürüldü

Son dakika haberi... BDDK, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının en az iki konutunun bulunması halinde konut kredilerinde uygulanacak azami kredi tutarının konut değerine oranının yüzde 75 azaltılmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik yaptı.

BDDK Kurulunun 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan kararla, birden fazla konut sahibi olan tüketicilere uygulanacak kredi sınırı ile hisseli tapuların ve riskli yapı kapsamındaki konutların değerlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

Karara göre, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının malik olduğu en az iki konutunun bulunması halinde, konut edinimi amacıyla kullandırılan kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde azami kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

Söz konusu oran, 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen azami kredi tutarına ilişkin düzenleme kapsamında uygulanacak.

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HİSSELİ TAPULARA İLİŞKİN DÜZENLEME

BDDK, 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı'nda yer alan hisseli konut sahipliğinin değerlendirilmesine ilişkin uygulamayı da değiştirdi.

Buna göre, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir konutun tapusunda yüzde 50 veya daha az hisseye sahip kişilerin bu nitelikteki konutu, konut sahipliği değerlendirmesinde dikkate alınmayacak.

RİSKLİ YAPI NEDENİYLE YIKILAN KONUTLAR

Düzenlemeyle, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespiti nedeniyle yıkılmış veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlar için de istisna getirildi.

Buna göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının malik olduğu bu kapsamdaki konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği durumunun değerlendirilmesinde dikkate alınmayacak.

BDDK, kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına hükmetti.

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