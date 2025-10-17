Tuzla’da tenis kortlarında lösemili çocuklar için mücadele

Tuzla Belediyesi ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen Double Tenis Turnuvası başladı. Sporun birleştirici gücünü toplumsal farkındalıkla bir araya getiren organizasyon kapsamında LÖSEV’e 52 bin 200 TL bağış yapıldı.

Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisleri’nde 14 Ekim Salı günü başlayan Double Tenis Turnuvası’nda, 64 erkek sporcu 32 takım, 32 kadın sporcu ise 16 takımla mücadele ediyor. Toplam 96 sporcudan oluşan 48 takım, lösemili çocuklara destek olmak için turnuva boyunca kortlarda kıyasıya rekabet edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında turnuva alanında özel bir gösteri maçı da düzenlenecek. Turnuva, 2 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Aynı gün gerçekleştirilecek ödül töreni ile dereceye giren takımlar ödüllerini alacak.

“BU TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Onur Ceylan, “Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV ile birlikte böyle anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artıran güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Tuzla Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Katılan tüm sporculara ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Katılımcılardan Ayşe Ünsal ise “Bugün burada bu anlamlı turnuvada yer aldığım için çok mutluyum. Hem güzel bir rekabet yaşıyoruz hem de çok anlamlı bir amaca hizmet ediyoruz. Sporun bu kadar güçlü bir etki yaratabileceğini bir kez daha gördüm. LÖSEV’e destek olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Sporcuların yanı sıra çok sayıda izleyicinin de ilgi gösterdiği turnuva, sporun sosyal sorumluluk projeleriyle nasıl güçlü bir etki alanına dönüşebileceğini ortaya koyuyor.