  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Tuzla’da tenis kortlarında lösemili çocuklar için mücadele

Tuzla’da tenis kortlarında lösemili çocuklar için mücadele

Tuzla Belediyesi ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen Double Tenis Turnuvası başladı. Sporun birleştirici gücünü toplumsal farkındalıkla bir araya getiren organizasyon kapsamında LÖSEV’e 52 bin 200 TL bağış yapıldı.

Tuzla’da tenis kortlarında lösemili çocuklar için mücadele
Yayınlanma:

Tuzla’da tenis kortlarında lösemili çocuklar için mücadele

Tuzla Belediyesi ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen Double Tenis Turnuvası başladı. Sporun birleştirici gücünü toplumsal farkındalıkla bir araya getiren organizasyon kapsamında LÖSEV’e 52 bin 200 TL bağış yapıldı.

Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisleri’nde 14 Ekim Salı günü başlayan Double Tenis Turnuvası’nda, 64 erkek sporcu 32 takım, 32 kadın sporcu ise 16 takımla mücadele ediyor. Toplam 96 sporcudan oluşan 48 takım, lösemili çocuklara destek olmak için turnuva boyunca kortlarda kıyasıya rekabet edecek.

double-tenis-turnuvas-basladi-3jpg.jpg

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında turnuva alanında özel bir gösteri maçı da düzenlenecek. Turnuva, 2 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Aynı gün gerçekleştirilecek ödül töreni ile dereceye giren takımlar ödüllerini alacak.

double-tenis-turnuvas-basladi-4jpg.jpg

“BU TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Onur Ceylan, “Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV ile birlikte böyle anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artıran güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Tuzla Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Katılan tüm sporculara ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Katılımcılardan Ayşe Ünsal ise “Bugün burada bu anlamlı turnuvada yer aldığım için çok mutluyum. Hem güzel bir rekabet yaşıyoruz hem de çok anlamlı bir amaca hizmet ediyoruz. Sporun bu kadar güçlü bir etki yaratabileceğini bir kez daha gördüm. LÖSEV’e destek olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Sporcuların yanı sıra çok sayıda izleyicinin de ilgi gösterdiği turnuva, sporun sosyal sorumluluk projeleriyle nasıl güçlü bir etki alanına dönüşebileceğini ortaya koyuyor.

double-tenis-turnuvas-basladi.jpg

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde Başlıyor
Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzinde Başlıyor
AK Parti İstanbul Muhtarlar Günü’ne özel program düzenledi
AK Parti İstanbul Muhtarlar Günü’ne özel program düzenledi
Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı Selehattin Turhan’ın Annesi Vefat Etti...
Pendik Eski Belediye Başkan Yardımcısı Selehattin Turhan’ın Annesi Vefat Etti...
Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı
Pendik’te 38. Ahilik Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı
İBB, Pendik Belediyesinin 'Memleket günleri' etkinliğine gerekçe göstermeden izin vermedi
İBB, Pendik Belediyesinin 'Memleket günleri' etkinliğine gerekçe göstermeden izin vermedi
Başkan Eren Ali Bingöl'den Bir örnek proje daha: Bir barınak değil, yaşam alanı inşa ediyoruz
Başkan Eren Ali Bingöl'den Bir örnek proje daha: Bir barınak değil, yaşam alanı inşa ediyoruz
“Pendik’te Şenlik Var” Projesi Yoğun Katılımla Açıldı
“Pendik’te Şenlik Var” Projesi Yoğun Katılımla Açıldı