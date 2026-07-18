Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'den skandal itiraflar: Beni Kapalıçarşı'ya gönderiyordu...

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Çelik savcılık ifadesinde herşeyi tek tek anlattı...

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyleyen Çelik, "Haluk Levent ne söylediyse onu yaptım. Paraların nereden geldiğini bilmiyorum." dedi.

Ahbap Derneği soruşturmasında Alper Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Alper Çelik, etkin pişmanlık talebinde bulunarak, paraların nereden geldiğini bilmediğini ve Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda işlemler yaptığını ifade etti.

Çelik, kendisinin de maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek, suçsuz olduğunu ve mağdur durumda olduğunu söyledi.

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş’ta bir noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alper Çelik’in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükmünden faydalanmak istediğini belirten Çelik, "Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem." ifadelerini kullandı.

'HALUK LEVENT'İN SÖYLEDİĞİ İŞLEMLERİ YAPARDIM'

Çelik ifadesinin devamında, 'Benim hesaplarımı Haluk Levent kendisi kullanmazdı. Yapılacak işlemleri bana söylerdi ben yapardım. Bana sürekli telefonla talimat veriyordu. Ben de söylediklerini yapıyordum. Mesela borsada işlem yapıyordum bana şu kadar parayı hesabına yatır diyordu. Ardından kendisi uygulamadan borsa oynuyordu. Ben bu kısma karışmıyordum. Ancak bahis sitesi hesabına para yatırmak için banka hesabının da sizin adınıza olması şarttır. O yüzden bir bahis sitesinde benim adıma bir hesap açılmıştır. Bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu ben de dediği şekilde oynuyordum. Bazen kendisi benim bahis sitesi hesabıma girip oynardı ama uğraşmak istemediği için hep bana söylerdi. Gerçekten de söylendiği miktarlar kadar para kaybettik.’ ifadelerini kullandı.

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'PARALARIN NEREDEN GELDİĞİNİ BİLMEM'

Paraların nereden geldiğini bilmediğini belirten Çelik, ‘Beni zaman zaman Kapalıçarşı'da bir dövizciye gönderiyordu, döviz ve TL aldırıyordu, bunları daha sonra kullandığı hesaplara yatırıp bahis, borsa ödemeleri yapıyordu. Bu paraların nereden geldiğini bilmiyorum.

Bana bir kaç isim söylüyordu bende bu isimlerden parayı alıp söylediği hesaplara kendim bankadan yatırıyordum. Bazen elden olarak kendisine teslim ediyordum. Ben paraların nereden geldiğini bilmem.’ dedi.

'BEN DE MADDİ MANEVİ ZARAR UĞRADIM'

Mağdur ve suçsuz olduğunu söyleyen Çelik, "Aklıma gelen başka şeyler olursa seve seve yardımcı olmak isterim. Ben de maddi manevi zarara uğradım. Mağdurum ve suçsuzum. Diyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

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