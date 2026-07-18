Araç sahiplerinin dikkatine! O, ücreti ödemek zorunlu olacak!

Danıştay, trafik cezası için gönderilen ödeme emrine itiraz için açılan davada 30 bin lira avukatlık vekalet ücreti ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme'nin 18 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararı, trafik cezaları için gelen ödeme emirlerine yönelik itirazları ilgilendiriyor.

Danıştay 8. Dairesi'ne ait karara göre, ödeme emirlerine yapılan itirazlar, “bir idari işlemin iptali” niteliği taşıyor. Bu nedenle davayı kaybeden tarafa hükmedilecek “avukatlık ücreti”, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde idari ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen ücret kapsamında ele alınmalı.

Bu ücret, 2026 yılında duruşmalı ise 40, duruşmasız ise 30 bin lira olarak belirlendi.

Bu karara göre, kırmızı ışık ihlali için gelen 5 bin liralık ceza için gönderilen ödeme emrine idare mahkemelerinde itiraz edildiğinde, dava sonucuna göre, 30 veya 40 bin liralık avukatlık ücretine hükmedilebilir.

Yüksek Mahkeme, kararı, Trabzon İdari Mahkemesi'nin kararına yönelik temyiz talebini ele alırken verdi.

Trabzon İdari Mahkemesi, 2025 yılında, trafik cezasına yönelik itirazı karara bağlarken, 2 bin 167 liralık idari cezayı iptal etti. Dosyaya göre, sürücüye, trafik ihlali nedeniyle 2 bin 167 lira idari para cezası kesildi ve bu cezanın ödenmesi için ödeme emri gönderildi.

Sürücü, ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek dava açtı.

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Trabzon İdari Mahkemesi, işlemi kısmen iptal ederken, 2 bin 492 liralık avukatlık vekalet ücretinin davayı açandan yani sürücüden alınarak idareye verilmesine karar verdi. Bu kararda, avukatlık ücreti düzenlemesindeki mevzuattaki, “hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez” maddesi dikkate alındı.

Danıştay Başsavcısı kararı temyiz etti ve dosya 8. Daire'nin önüne geldi.

Daire, dosyayı inceledikten sonra avukatlık vekalet ücretine eksik hükmedildiğine karar verdi ve kararı bozdu.

Yüksek Mahkeme, kararında, “Somut uyuşmazlıkta davaya konu edilen ödeme emri bir idari işlemdir. Mahkemece ödeme emri ile birlikte ödenen meblağın iadesine hükmedilmiş olması da dava konusunu tazminat işlemine dönüştürmeyecektir.” görüşüne yer verdi.

Kararda, “Uyuşmazlık bir idari işlemin iptalinden tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne giren maktu vekalet ücretine hakmedilmesi gerekirken, tarifenin 13.maddesinin ikinci fıkrasının nisbi vekalet ücretinin üst sınırını ilgilendiren hükmün tatbik edilmesi suretiyle, belirlenen vekalet ücretinde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” denildi.

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