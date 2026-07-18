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Malatya'daki 5’lik deprem fena korkuttu: Uzmanlardan uyarı: ‘M6’ya karşı hazırlıklı olmak gerek’

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından açıklama yapan uzmanlar, kırılmamış fay hatlarına ve hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Malatya'daki 5’lik deprem fena korkuttu: Uzmanlardan uyarı: ‘M6’ya karşı hazırlıklı olmak gerek’
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Malatya'daki 5’lik deprem fena korkuttu: Uzmanlardan uyarı: ‘M6’ya karşı hazırlıklı olmak gerek...’

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından açıklama yapan uzmanlar, kırılmamış fay hatlarına ve hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler yeniden deprem uzmanlarının değerlendirmelerine çevrildi.
Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde, daha önce büyük depremlerden etkilenmiş ancak henüz kırılmamış bir bölgede meydana geldiğine dikkat çekerken, Prof. Dr. Osman Bektaş ise olası daha büyük depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 06.20'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. 5,0 büyüklüğündeki deprem, yerin 15,59 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, saat 06.20'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. 5,0 büyüklüğündeki deprem, yerin 15,59 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntı başta Malatya olmak üzere Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremin ardından ekipler saha tarama çalışmalarına başlarken, Malatya Valisi Seddar Yavuz şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar bilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Malatya'daki 5’lik deprem fena korkuttu: Uzmanlardan uyarı: ‘M6’ya karşı hazırlıklı olmak gerek’

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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