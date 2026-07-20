Bakan Gürlek'ten Dünya Kupası finali öncesi hamle: 6314 hesap bloke edildi!

Adalet Bakanı Akın Gürlek resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edildi ve bloke edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis amaçlı kullanıldığı belirlenen 6 bin 314 banka hesabının tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu hesapların dondurulması için bankalara resmi yazı gönderildiğini belirten Bakan Gürlek, yasa dışı bahis ağlarına yönelik mali takibin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

DÜNYA KUPASI FİNALİ ÖNCESİ DÜĞMEYE BASILDI

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

"YASA DIŞI BAHİSTE KULLANILAN 6 BİN 314 BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ"

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu marifetiyle, Dünya Kupası Final Maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürütmüştür. Bu kapsamda yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabı tespit edilmiş, final maçının başlamasıyla bu hesaplara anlık bloke konulması için bankalara eş zamanlı müzekkere yazılmıştır.

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23 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Ayrıca yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evi deşifre edilmiş, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler başlatılmıştır.

Süreci titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve bu süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz."

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