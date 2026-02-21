Tuzla’da ramazanın ilk iftarı yapıldı



Tuzla Belediyesi, 5 farklı noktada kurduğu iftar çadırlarındaTuzlalı komşularını aynı sofrada buluştu.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ramazan ayının ilk iftarında çadırlarda vatandaşlarla bir araya gelirken hane ziyaretleri kapsamında da Toruk ailesinin misafiri oldu.

Tuzla Belediyesi ramazan ayı boyunca 5 farklı noktada hizmet verecek iftar çadırlarını kurdu. Tuzla ramazanın ruhunu yansıtacak şekilde ışıklandırıldı ve süslemeler yapıldı.

TUZLA’DA İLK İFTAR İCRA EDİLDİ

Ramazanın ilk iftarında, Tuzlalılarla buluşan Başkan Bingöl, “Aynı sofrada buluştuk. Dualarımızın, paylaştığımız sohbetin, lokmaların kıymeti bir başka. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Birliğimiz daim olsun” dedi.

BAŞKAN BİNGÖL EV ZİYARETLERİNE BAŞLADI

Ramazan hane ziyaretleri kapsamında Toruk ailesinin misafiri olan Başkan Bingöl,“Dualarımızı paylaştık, hal hatır sorduk. Tuzla’da gönül bağlarımızı büyütmeye, hanelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TUZLA’DAKİ İFTAR ÇADIRI ALANLARI

Birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirileceği ramazan ayında, Tuzla Devlet Hastanesi’nin yanında kurulacak park alanında günlük 1.000 kişiye iftariyelik ikramı yapılacak.

Mimar Sinan Mahallesi Emiroğlu Caddesi’nde, Tuzla Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yanında kurulacak alanda ise günlük 500 vatandaş iftar yapabilecek.

Aydınlı Mahallesi Salı Pazarı’nda salı günleri 1.000, diğer günlerde ise 350 kişiye iftariyelik dağıtılacak.

Şifa Park AVM Düğün Salonu’nda günlük 500, Tuzla Yaşam Aydınlı Otopark Alanı’nda ise günlük 400 vatandaşa iftar verilecek.