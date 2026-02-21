Jandarmadan 5 ilde soluk kesen operasyon: 346 kişi yakalandı!

Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa olmak üzere 5 il için düğmeye bastı.

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 346 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

TAM 346 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 346 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen narkotik operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, 108 asayiş ve 14 komando timi olmak üzere toplam 635 jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğiyle 93 adrese operasyonlar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetlerinin titizlikle gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi. Düzenlenen operasyonlarda, 83 bin 625 uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi." ifadeleri yer aldı.

