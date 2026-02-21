Elektrikli araç kullanıcılarının dikkatine: 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek!

EPDK'nin kabul ettiği yeni düzenlemeyle elektrikli araç şarj hizmetlerinde esnek fiyat uygulamasına geçilirken, işletmeciler AC ve DC ünitelerde tek fiyat uygulayacak, belirli saatlerde indirim yapabilecek ve 1 Temmuz 2026'dan itibaren otoyol ve devlet yollarındaki DC ünitelerde kredi kartı zorunlu olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj hizmeti piyasasında rekabeti artırmak ve altyapının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde esnek fiyatlandırma imkanı tanıyan düzenlemeyi kabul etti. Yeni uygulamayla kullanıcıların tüketimlerini düşük tarifeli saatlere kaydırarak şarj maliyetlerini önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

TEK FİYAT UYGULAMASI GELİYOR

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, işletmeciler AC (yavaş şarj) ve DC (hızlı şarj) üniteler için tek fiyat belirleyecek. Böylece kullanıcılar karmaşık ve değişken tarifeler yerine daha sade, karşılaştırılabilir ve öngörülebilir bir ücret yapısıyla karşılaşacak.

KREDİ KARTI ZORUNLULUĞU

1 Temmuz 2026'dan itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj ünitelerinde kredi kartı entegrasyonu zorunlu olacak. Bu adımla ödeme süreçlerinin kolaylaştırılması ve kullanıcı erişiminin artırılması amaçlanıyor. Şirketler belirli saatlerde veya lokasyonlarda indirim uygulayabilecek. Özellikle talebin düşük olduğu zaman dilimlerinde daha avantajlı fiyatların oluşması bekleniyor. Mevcut aşamada tavan fiyat uygulaması gündemde bulunmazken, serbest piyasa dengesi esas alınıyor. Ancak piyasa dengesinin bozulması halinde tavan fiyat seçeneğinin değerlendirilebileceği belirtiliyor.

GECE ŞARJINDA YÜZDE 60 AVANTAJ

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, esnek fiyatlamanın orta ve uzun vadede şebeke gerekliliği olduğunu vurguladı. Bayram, "Elektrikli otomobil kullanıcısını yoğun saatlerden uzaklaştırıp gece tarifelerine yönlendirirsek aylık şarj maliyetlerinde yüzde 60'a varan düşüş görülebilir" dedi.Bayram, esnek fiyatlamanın yatırımları da hızlandıracağını belirterek, dinamik fiyat uygulamasının atıl kalan istasyonların kullanım oranını artıracağını ve yatırımın geri dönüş süresini kısaltacağını ifade etti.

DİJİTAL KİMLİK TABANLI ÖDEME ÖNERİSİ

Kredi kartı zorunluluğunun operatörler açısından ek maliyet yaratabileceğini dile getiren Bayram, daha kullanıcı dostu bir sistem için araç kimliği üzerinden otomatik ödeme modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu alanda evrensel bir işbirliği platformu kurarak küresel ölçekte yenilikçi bir pazar yapısı oluşturabileceğini kaydetti.

