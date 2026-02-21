Akın Gürlek Bakan olduktan sonra 'Ekrem İmamoğlu' iddiaları için ilk kez konuştu!

  1. Anasayfa
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP’li vekillerin Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmediği iddialarına son noktayı koydu. Gürlek, herhangi bir engelleme olmadığını, önümüzdeki haftadan itibaren izin verileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ekrem İmamoğlu ve CHP vekillerinin görüşmelerine izin verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Bakan Gürlek, iddialara son noktayı koydu.

Sinan Burhan tv100 yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu ile görüşülmesine izin verilmediği, CHP’li vekillerin İmamoğlu ile görüşememesi için Bakan Gürlek’in bir engel mi koyduğu konusunu sordum.

“CHP’NİN İMAMOĞLU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Sayın Gürlek, “Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılacak görüşmeleri engellemek gibi bir durum olmadığını, bakan değişimi ve idari değişimler nedeniyle bir bekleme durumu olduğunu belirterek önümüzdeki haftadan itibaren CHP’li vekillere izin verileceğini” söyledi.

Kaynak: Haber7

