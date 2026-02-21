Altın yatırımcısının kafası karışık! Gözler Çin, ABD ve İran'da... Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

21 Şubat altın fiyatları yakından takip edilirken, hafta sonu yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 21 Şubat 2026 Cumartesi günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Altın fiyatlarındaki oynaklığa neden olan gelişmeler ise ‘ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler’, ‘dolar endeksindeki değişim’ ve ‘ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimler’ olarak öne çıktı. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları