Altın yatırımcısının kafası karışık! Gözler Çin, ABD ve İran'da... Bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
21 Şubat 2026 09:55
21 Şubat altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip edilirken, hafta sonu piyasalarda son durum nasıl, bugün 1 gram altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
21 Şubat altın fiyatları yakından takip edilirken, hafta sonu yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. Bugün altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın 21 Şubat 2026 Cumartesi günü ekonomi grafiklerine yansıdı. Altın fiyatlarındaki oynaklığa neden olan gelişmeler ise ‘ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler’, ‘dolar endeksindeki değişim’ ve ‘ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimler’ olarak öne çıktı. Tüm bu dinamiklerin ışığında, hem uzun vadeli tasarruf sahipleri hem de kısa vadeli al-sat yapanlar için piyasadaki alış-satış fiyatları anbean takip ediliyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları
Altın fiyatları 21 Şubat 2026 tarihinde güncellendi. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye Diego Garcia Adası’nı Morityus’a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran’ın anlaşmayı reddetmesi halinde Ada’daki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı. Diğer yandan Çin'in tatilde olması dolayısıyla piyasalardaki hareketlilik durağan seyretti. Kapalı Çarşı'dan gelen anlık rakamlarla birlikte, altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi ve buna paralel olarak iç piyasada gram altın başta olmak üzere ziynet türlerindeki güncel alış-satış değerleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki, Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
ALTIN FİYATLARI 21 ŞUBAT 2026 Gram altın fiyatı
Alış: 7.182,08
Satış: 7.183,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI 21 ŞUBAT 2026 Alış: 12.091,00
Satış: 12.263,00
ONS ALTIN FİYATI 21 ŞUBAT 2026 Alış 5.097,54 Dolar
Satış: 5.098,22 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 21 ŞUBAT 2026 Alış: 48.216,00
Satış: 48.791,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 21 ŞUBAT 2026 Alış: 7391 TL
Satış: 7511 TL