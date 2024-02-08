Tuzla’da hareketli dakikalar! Vatandaşları canından bezdiren hırsızlar suçüstü yakalandı!

İstanbul'da 11 Ocak ile 29 Ocak tarihleri arasında 3 ilçede olmak üzere ve diğer illerde de hırsızlık yapan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

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Tuzla’da hareketli dakikalar! Vatandaşları canından bezdiren hırsızlar suçüstü yakalandı!

Tuzla, Pendik, Maltepe, Gebze ilçelerinde oto hırsızlığı, oto plakası hırsızlığı ve evden hırsızlık suçlarına karışan üç şüpheli, hırsızlık yapmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Çok sayıda suç kayıtları olan şüpheliler tutuklandı. Şahısların yakalandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla, Pendik, Maltepe, Gebze ilçelerinde 11 Ocak ile 29 Ocak tarihleri arasında oto hırsızlığı, oto plakası hırsızlığı ve evden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri çalışma başlattı.

Tuzla’da hareketli dakikalar! Vatandaşları canından bezdiren hırsızlar suçüstü yakalandı!
Çalışmalar neticesinde, üç şüpheli 29 Ocak günü Tuzla’da bir evde hırsızlık yapmaya çalıştıkları esnada evin bahçesinde polis tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan Emre A.’nın 21 suç kaydı, 5 adet aranması ve 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, Ümit I.’nın 14 suç kaydı, Emrah Y.’nin 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tuzla’da hareketli dakikalar! Vatandaşları canından bezdiren hırsızlar suçüstü yakalandı!

Şahısların hırsızlık yapmaya çalıştıkları esnada polis tarafından suçüstü yakalandıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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