Türkiye bu edepsizliği konuşuyor: Trafikte tartıştığı sürücüye uygunsuz hareketler yapan saldırgan için emniyet harekete geçti!

Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı sürücüye önce dil çıkarıp tacizde bulunan, ardından pantolonunu indirerek cinsel organını gösteren M.K., sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından polis tarafından yakalandı. Daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Sultanbeyli'de trafikte tartıştığı araç sürücüsüne uygunsuz hareketlerde bulunduğu belirlenen şüpheli yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Abdurrahmangazi Mahallesi'nde trafikte tartıştığı araç sürücüsüne uygunsuz hareketlerde bulunan bir kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde kimliğinin M.K. olduğu tespit edilen şüpheli, ikamet adresinde yakalandı.Zanlının daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü anlaşıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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