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Pendiklilerden Ada Turlarına Yoğun İlgi

Pendik Belediyesi tarafından yaz aylarında düzenlenen ücretsiz ada turları, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Keyifli deniz yolculuğuyla adaları keşfetme fırsatı bulan Pendikliler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Pendiklilerden Ada Turlarına Yoğun İlgi
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Pendiklilerden Ada Turlarına Yoğun İlgi

Pendik Belediyesi tarafından yaz aylarında düzenlenen ücretsiz ada turları, vatandaşlardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Keyifli deniz yolculuğuyla adaları keşfetme fırsatı bulan Pendikliler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Pendiklilerden Ada Turlarına Yoğun İlgi

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de düzenlenen ada turunda Pendikli vatandaşlarla bir araya geldi. Tekne turuna katılan komşularıyla samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Cin, vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Pendiklilerden Ada Turlarına Yoğun İlgi

Program boyunca sıcak ve dostane anlar yaşanırken, Başkan Ahmet Cin, Pendiklilerin sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğini belirtti. Vatandaşlar ise kendilerine sunulan bu imkândan dolayı Pendik Belediyesine ve Başkan Ahmet Cin'e teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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