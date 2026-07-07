Trump'tan askerlere Türkçe selam: Merhaba Asker!

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Resmi karşılama töreninde Türk askerlerine Türkçe "Merhaba asker" diye seslenen Trump'ın bu jesti dikkat çekti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.Trump'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılarken, iki lider tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Karşılama töreninde dikkat çeken an ise Trump'ın Türk askerlerine yönelik sözleri oldu.

"MERHABA ASKER" DEDİ

Resmi tören sırasında askerlere yaklaşan Trump, Türkçe "Merhaba asker" diyerek Mehmetçiği selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alkışladığı, Trump'ın bu jesti kameralara saniye saniye yansıdı.

17 YIL SONRA BİR İLKCumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Trump, 17 yıl sonra Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu. Ziyaret kapsamında Trump'ın Beştepe'de saat 15.00 itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

ANKARA'DA ZİRVE TRAFİĞİ

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde güvenlik, savunma sanayii, Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik konu ele alınacak. Başkentte zirve nedeniyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

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