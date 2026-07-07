Trump uçağından indi: Erdoğan'dan resmi törenle karşılama...
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.
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Trump uçağından indi: Erdoğan'dan resmi törenle karşılama...
Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.
Erdoğan ve Trump'ın 15.00'da ikili görüşmeye başlaması bekleniyor.
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