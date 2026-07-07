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Trump uçağından indi: Erdoğan'dan resmi törenle karşılama...

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.

Trump uçağından indi: Erdoğan'dan resmi törenle karşılama...
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Trump uçağından indi: Erdoğan'dan resmi törenle karşılama...

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.

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ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor.

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Erdoğan ve Trump'ın 15.00'da ikili görüşmeye başlaması bekleniyor.

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Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:AA

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