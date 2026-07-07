NATO Zirvesi'nin Ankara'da başladığı dakikalarda Rusya'dan İlk açıklama: ikili ilişkilerde nelerin ele alınacağını göreceğiz...

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayan ve 2 gün sürecek NATO Ankara Zirvesi'nin ilgilerini çektiğini vurgulayan Peskov, zirveyle ilgili tüm haberleri ve açıklamaları takip ettiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayan ve 2 gün sürecek NATO Zirvesi'ne dair açıklamalar yaptı.

Peskov, zirvenin ilgilerini çektiğini vurgulayarak, zirveyle ilgili tüm haberleri ve açıklamaları takip ettiklerini söyledi.

Peskov, "Zirvenin hazırlığı kapsamında ülkemizle ilgili yapılan çok sayıda açıklama duyduk. Maalesef, yapıcı etkileşim ve diyalogla ilgili değil aksine çatışmacı nitelikteki açıklamalar yapıldı. Zirvede, hangi belgelerin imzalanacağını, hangi açıklamaların yapılacağını, ikili ilişkilerde nelerin ele alınacağını göreceğiz." dedi.