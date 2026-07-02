Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları için Kayıtlar Başlıyor

Tuzla Belediyesi, yaz dönemini sporla değerlendirmek isteyen çocuklar ve yetişkinler için yaz spor okulları kayıtlarını başlatıyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden spor okullarında basketboldan yüzmeye, futboldan okçuluğa kadar birçok branşta eğitim verilecek.

Yaz spor okullarına 4 yaş ve üzerindeki herkes kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar, 4 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla http://etkinlik.tuzla.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Kurslar ise 13 Temmuz'da başlayacak. Vatandaşlar, detaylı bilgiye 0534 015 46 30 numaralı telefon hattı üzerinden ulaşabilecek.

11 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol, voleybol, yüzme, futbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, atletizm, pilates, step aerobik, tenis ve tekvando branşlarında eğitimler düzenlenecek. Eğitimler, Tuzla'nın farklı mahallelerinde bulunan okul ve spor tesislerinde gerçekleştirilecek.

Spor okullarının eğitim noktaları ve branş dağılımı ise şöyle:

Postane Mahallesi

Tuzla Belediyesi Mercan Halı Saha – Futbol

Tuzla Belediyesi Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisleri – Tenis

Yayla Mahallesi

Evliya Çelebi Ortaokulu – Basketbol, Voleybol

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Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tekvando

Akademi Çocuk Yayla – Jimnastik, Pilates

Orhanlı Mahallesi

Akademi Çocuk Orhanlı – Jimnastik, Pilates

Şifa Mahallesi

Tabduk Emre İlkokulu – Basketbol, Voleybol, Tekvando, Atletizm

Tuzla Belediyesi Şifa Kültür Merkezi – Pilates

Mimar Sinan Mahallesi

Mimar Sinan İlkokulu – Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Masa Tenisi, Okçuluk, Atletizm

Şifa-Mimar Sinan Spor Kompleksi – Futbol

Tepeören Mahallesi

Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Basketbol, Voleybol

Aydınlı Mahallesi

TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi – Basketbol, Voleybol, Tekvando, Jimnastik, Step Aerobik

İçmeler Mahallesi

Tuzla Belediyesi Stadı – Tekvando

Tuzla Belediyesi, Yaz Spor Okulları ile her yaştan vatandaşın yaz aylarını aktif, sağlıklı ve verimli geçirmesini hedeflerken, sporun tabana yayılması ve çocukların erken yaşta sporla tanışmasına katkı sunmayı amaçlıyor.