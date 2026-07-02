Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları için Kayıtlar Başlıyor
Tuzla Belediyesi, yaz dönemini sporla değerlendirmek isteyen çocuklar ve yetişkinler için yaz spor okulları kayıtlarını başlatıyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden spor okullarında basketboldan yüzmeye, futboldan okçuluğa kadar birçok branşta eğitim verilecek.
Tuzla Belediyesi Yaz Spor Okulları için Kayıtlar Başlıyor
Tuzla Belediyesi, yaz dönemini sporla değerlendirmek isteyen çocuklar ve yetişkinler için yaz spor okulları kayıtlarını başlatıyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden spor okullarında basketboldan yüzmeye, futboldan okçuluğa kadar birçok branşta eğitim verilecek.
Yaz spor okullarına 4 yaş ve üzerindeki herkes kayıt yaptırabilecek. Kayıtlar, 4 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibarıyla http://etkinlik.tuzla.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Kurslar ise 13 Temmuz'da başlayacak. Vatandaşlar, detaylı bilgiye 0534 015 46 30 numaralı telefon hattı üzerinden ulaşabilecek.
11 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK
Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol, voleybol, yüzme, futbol, jimnastik, okçuluk, masa tenisi, atletizm, pilates, step aerobik, tenis ve tekvando branşlarında eğitimler düzenlenecek. Eğitimler, Tuzla'nın farklı mahallelerinde bulunan okul ve spor tesislerinde gerçekleştirilecek.
Spor okullarının eğitim noktaları ve branş dağılımı ise şöyle:
Postane Mahallesi
Tuzla Belediyesi Mercan Halı Saha – Futbol
Tuzla Belediyesi Mercan Şehir Parkı ve Spor Tesisleri – Tenis
Yayla Mahallesi
Evliya Çelebi Ortaokulu – Basketbol, Voleybol
Cezeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Tekvando
Akademi Çocuk Yayla – Jimnastik, Pilates
Orhanlı Mahallesi
Akademi Çocuk Orhanlı – Jimnastik, Pilates
Şifa Mahallesi
Tabduk Emre İlkokulu – Basketbol, Voleybol, Tekvando, Atletizm
Tuzla Belediyesi Şifa Kültür Merkezi – Pilates
Mimar Sinan Mahallesi
Mimar Sinan İlkokulu – Basketbol, Voleybol, Jimnastik, Masa Tenisi, Okçuluk, Atletizm
Şifa-Mimar Sinan Spor Kompleksi – Futbol
Tepeören Mahallesi
Tepeören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Basketbol, Voleybol
Aydınlı Mahallesi
TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi – Basketbol, Voleybol, Tekvando, Jimnastik, Step Aerobik
İçmeler Mahallesi
Tuzla Belediyesi Stadı – Tekvando
Tuzla Belediyesi, Yaz Spor Okulları ile her yaştan vatandaşın yaz aylarını aktif, sağlıklı ve verimli geçirmesini hedeflerken, sporun tabana yayılması ve çocukların erken yaşta sporla tanışmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
Kaynak:Bölge Gündem Haber