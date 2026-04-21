Tuzla’da 23 Nisan coşkusu 4 gün sürecek

Tuzla’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. 22 Nisan’da başlayacak programlar, 25 Nisan’a kadar devam edecek. Etkinlikler kapsamında sergilerden film gösterimlerine, spor organizasyonlarından festivallere kadar pek çok faaliyet Tuzlalılarla buluşacak.

Kutlamaların en dikkat çeken başlıklarından biri ise 23 Nisan günü gerçekleştirilecek açılış ve kortej olacak. Orta Mahalle’de bulunan İshakpaşa Parkı’nın açılışı, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl’ün katılımıyla saat 14.00’te yapılacak. Aynı gün Gençlik Gemisi önü başlangıç noktası olmak üzere düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları ve Çocuk Festivali Korteji de bayram coşkusunu sokaklara taşıyacak.

İSHAKPAŞA PARKI AÇILACAK

Program kapsamında ilk etkinlik, 22 Nisan’da Rumeli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi’nin “23 Nisan Özel Karma Resim Sergisi” olacak. Aynı gün yine aynı merkezde “Ülkü’nün Hayatı” adlı film gösterimi yapılacak.

23 Nisan günü Tuzla Belediyesi Stadı’nda düzenlenecek U9-U10 Futbol Turnuvası ile başlayacak etkinlikler, Tuzla Sahil Tören Alanı’nda gerçekleştirilecek Uluslararası Halk Dansları ve Çocuk Festivali ile devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde park açılışı ve kortej programı ile kutlamalar zirveye ulaşacak.

24 Nisan’da Tuzla Yaşam Aydınlı’da Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlenirken, 25 Nisan’da Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde “Mini Sanatçılar ile Baskı Atölyesi” etkinliği gerçekleştirilecek.

BAŞKAN BİNGÖL’DEN 23 NİSAN MESAJI

Başkan Bingöl, 23 Nisan’a ilişkin yaptığı açıklamada, “Tuzla’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde tüm komşularımızı bayramın ruhunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.