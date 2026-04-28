Birleşik Arap Emirlikleri'den dikkat çeken karar: OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekilecek

Birleşik Arap Emirlikleri, 50 yılı aşkın bir süredir üyesi olduğu Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ve OPEC+’tan 1 Mayıs’ta ayrılacağını duyurdu. Açıklama, OPEC'in çarşamba günü Viyana'da yapacağı toplantıya hazırlanırken yapıldı.

Küresel petrol piyasalarının şahdamarı niteliğindeki Orta Doğu’da, jeopolitik dengeler yeniden yazılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin uzun vadeli stratejik ve ekonomik planları doğrultusunda OPEC ve Rusya liderliğindeki OPEC+ ittifakından ayrılma kararı aldı. Karar, bölgedeki savaş ve Hürmüz Boğazı ablukasının enerji arzını "tarihi" seviyede kısıtladığı bir dönemde geldi.

"KARAR İÇİN DOĞRU ZAMAN"

Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı, Hürmüz'deki kısıtlamalar sebebiyle piyasaya büyük etkisi olmayacağını savunarak “karar için şimdi doğru zaman” ifadelerini kullandı.

"BİZE ESNEKLİK SAĞLAYACAK"

Bakan, kararın “uzun vadeli stratejik ve ekonomik vizyon çerçevesinde” alındığını söyledi ve "OPEC sorumluluklarımızdan kurtulmuş olmamız bize esneklik sağlayacak" diye konuştu.

ÜRETİM VE İHRACAT KOTASI KALKTI

Enerji Bakanı, kararın bağımsız olarak alındığını ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere diğer ülkelerle doğrudan istişarelerde bulunulmadığını belirtti. OPEC’ten ayrılmasıyla BAE artık üretim kotalarına bağlı olmayacak ve istediği kadar petrol üretebilecek ve ihraç edebilecek.

OPEC İÇİN AĞIR KAYIP

BAE, Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından örgütün en büyük üçüncü üreticisi konumundaydı. Abu Dabi’nin ayrılışı, sadece fiziksel arz kontrolü açısından değil; aynı zamanda Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik birlik ve OPEC’in küresel fiyat belirleme gücü açısından da ağır bir darbe olarak nitelendiriliyor.

TRUMP İÇİN ZAFER OLDU

Körfez üreticileri halihazırda dünyadaki ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki İran tehditleri ve gemilere yönelik saldırılar nedeniyle ihracat yapmakta zorlanıyor. OPEC'in en büyük 3. petrol üreticisi oaln BAE'nin ayrılma kararı, petrol fiyatlarını yükselttiği gerekçesiyle OPEC'i dünyayı soymakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump için ise büyük bir siyasi zafer niteliği taşıyor. BAE yönetimi bu kararı Washington'ın en önemli müttefiklerinden biri olarak savaş sırasında kendisini İran saldırılarına karşı yeterince korumayan Arap devletlerine yönelik sert eleştirilerinin ardından aldı.

