  Başkan Ahmet Cin, koltuğu çocuklara devretti

Başkan Ahmet Cin, koltuğu çocuklara devretti

Pendik Faruk Demirbağ Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi “Pendik Belediye Başkanı” oldu.

Başkan Ahmet Cin, koltuğu çocuklara devretti
Pendik Faruk Demirbağ Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi “Pendik Belediye Başkanı” oldu.

Başkan Ahmet Cin’den koltuğu devralan öğrencilerden kimi tiyatro kimi de okulundaki parkın yenilenmesini istedi. Başkan Ahmet Cin program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti.

Pendik Faruk Demirbağ Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Başkan Ahmet Cin’den koltuğu devralarak belediye başkanı oldu. Kimi tiyatro kimi de okulundaki parkın yenilenmesini istedi. İlgili müdürlükleri arayarak talimat veren başkanlar, başarılı bir performans sergiledi. Başkan Ahmet Cin, kısa süreli de olsa belediye başkanlığı görevinden dolayı çocukları tebrik etti ve daha önce Pendik Korusu’na hiç gitmeyen çocukların burada ağırlanacaklarını söyledi.

Sırayla belediye başkanı oldular

Faruk Demirbağ Ortaokulu öğrencileri sırasıyla Elanur, Raziye, Kartal Berk ve Umut Pendik Belediye Başkanı oldu. İlk olarak koltuğu Başkan Ahmet Cin’den devralan Elanur, okulundaki parkın yenilenmesini ve sek sek, satranç gibi oyun alanlarının kurulmasını istedi. Raziye ise çocuklara yönelik çalışmalarından ötürü Başkan Ahmet Cin’i tebrik ederek “Pendik’ten önce Çekmeköy’de oturuyorduk. Pendik’te sürekli tiyatro olsun yaz okulu olsun birçok sosyal aktivite oluyor. Sizleri tebrik ediyorum.” dedi.

Yeşil alanlarda daha fazla proje geliştirilmesini istedi

Belediye Başkanı Ahmet Cin’in koltuğuna oturan Kartal Berk, ilgili müdürlüğü arayarak yeşil alanlarda daha fazla kamp projesi geliştirilmesini istedi. Koltuğa oturan son Belediye Başkanı Umut ise okuluna bisikletle ulaşım yapılması talimatını verdi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, görevleri sona eren minik belediye başkanlarının Gençlik Kampı’nda ağırlanması talimatını verdi.

Başkan Ahmet Cin program sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Yerel
Tuzla’da “İshakpaşa Parkı” 23 Nisan'da açılıyor
Tuzla’da “İshakpaşa Parkı” 23 Nisan'da açılıyor
Tuzla’da 23 Nisan coşkusu 4 gün sürecek
Tuzla’da 23 Nisan coşkusu 4 gün sürecek
Tuzla’da 23 Nisan’a özel FIFA turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
Tuzla’da 23 Nisan’a özel FIFA turnuvasında ödüller sahiplerini buldu
“Muzaffer Demirtaş Camii” Törenle İbadete Açıldı
“Muzaffer Demirtaş Camii” Törenle İbadete Açıldı
Tuzla’da annelere nefes aldıran hizmet: Saatlik Bakım Merkezleri
Tuzla’da annelere nefes aldıran hizmet: Saatlik Bakım Merkezleri
Başkan Bingöl Sahada: “Komşularımızdan aldığımız ilhamla çalışmaya devam”
Başkan Bingöl Sahada: “Komşularımızdan aldığımız ilhamla çalışmaya devam”
Tuzla Belediyesi’nin ücretsiz berber hizmeti “Komşu Berber” Şelale Park’ta hizmete devam ediyor
Tuzla Belediyesi’nin ücretsiz berber hizmeti “Komşu Berber” Şelale Park’ta hizmete devam ediyor