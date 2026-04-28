Memur emeklisine 22 bin lira zam mı geliyor? 14,4 milyon kişi için emsal olabilir, işte önemli detaylar...

14,4 MİLYON KİŞİ İÇİN EMSAL OLABİLİR

Gözler şimdi Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara çevrildi. AYM’nin zammı Anayasa’ya aykırı bulması halinde yaklaşık 2 milyon 558 bin memur emeklisine 22 bin lira civarında ek ödeme yapılmasının önü açılacak. Ayrıca bu kararın, eşitlik ilkesi kapsamında 14 milyon 485 bin işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.