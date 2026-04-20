Tuzla’da 23 Nisan’a özel FIFA turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Tuzla Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen FIFA PlayStation Turnuvası, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şelale Eğitim Parkı E-Spor Alanı’nda düzenlenen organizasyonda 33 çocuk kıyasıya mücadele etti.

Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği turnuvada birincilik ödülünü Poyraz Ali Öngün kazanarak büyük başarı elde etti.

10-14 yaş aralığındaki çocukların katılımına açık olarak düzenlenen etkinlikte, gençler hem eğlendi hem de rekabet dolu anlar yaşadı.

Tuzla Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak düzenlediğimiz FIFA PlayStation Turnuvası’nı, bayram öncesinde gençlerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz FIFA PlayStation Turnuvası ile gençlerimiz ile birlikte hem eğlencenin hem de rekabetin heyecanını hep birlikte hissettik” ifadelerine yer verildi.