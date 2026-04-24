“23 Nisan Çocuk Şenliği” Başkan Ahmet Cin’in Katılımıyla Gerçekleşti
Pendik Belediyesi “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” münasebetiyle Pendik Millet Bahçesi’nde “23 Nisan Çocuk Şenliği” düzenledi.
Etkinliğe katılan çocuklar yarışmalarda boy gösterdi, şişme oyun platformlarında heyecan yaşadı, maskot ve sahne gösterileriyle eğlenceli dakikalar yaşadı.
Programa katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutladı ve son dönemlerde okullarda yaşanan hadiselere değinerek konuştu.
Pendik Belediyesi her yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel şenlik düzenledi. Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğe binlerce çocuk katıldı. Gün boyu süren şenlikte çocuklar aileleriyle birlikte kendileri için hazırlanan etkinliklere katılarak dopdolu bir gün geçirdi.
Başkan Ahmet Cin çocukların bayramını kutladı
Programa katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin tüm çocukların bayramını kutladı. Konuşmasında son dönemlerde okullarda yaşanan hadiselere değinen Başkan Ahmet Cin; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Tabi bunu yaparken son günlerdeki hadiseler içimizi acıttı. Vefat eden evlatlarımıza, hocalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Son olaylar göstermiştir ki; eğitim camiamızın, kurumlarımızın bu konuya ciddi şekilde eğilmesi lazım. Biz de çocuklarımızın iyi yetişmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların enerjilerini atmalarıyla ilgili spor tesislerimizi hazır hale getiriyoruz. Aynı zamanda 24 olan kütüphane sayımızı da arttırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmamız gerek” dedi.
Eğlenceli bilim gösterileri çocukları şaşırttı
23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Pendik Millet Bahçesi’ne hatıra fotoğraf köşesi kuruldu. Çocuklar hem fotoğraf köşesinde hem de alanda dolaşan maskotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar için en eğlenceli bölüm şişme platformlar oldu. Platformlardan atlayan, zıplayan çocuklar enerjilerini atarak eğlenceli vakit geçirdi.
Programın en etkileyici bölümlerinden biri de bilim gösteriler oldu. İlkokul ve ortaokul öğrencileri düzeyine yönelik yapılan polimer büyüsü hidrofobik kum kontrollü yanardağ tepkimesi, su roketi gibi deneyler izleyenleri şaşırttı.
Gün boyu süren ikramlar eşliğinde gerçekleşen şenlik, Yusuf Goncagül konseriyle sona erdi.