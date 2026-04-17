“Muzaffer Demirtaş Camii” Törenle İbadete Açıldı

Pendik hem Pendik Belediyesinin hem de hayırseverlerin manevi yatırımlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Son olarak projesini Pendik Belediyesinin hazırladığı ve Hayırsever İsmail Demirtaş tarafından Batı Mahallesi’nde yaptırılan “Muzaffer Demirtaş Camii” törenle ibadete açıldı. Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Kaymakam Mehmet Yıldız, Hayırsever İsmail Demirtaş ve ailesi, AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Pendik Müftüsü Musa Bilgiç ve vatandaşlar katıldı.

“Manevi yatırımların bilincindeyiz”

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, manevi yatırımların önemine değinerek “Pendik’te çok güzel yatırımlar yaptık. Alt ve üst yapı yatırımlarının yanında manevi yatırımların da ne kadar anlamlı olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle bugün cami açılışını gerçekleştireceğiz.” dedi. Konuşmasında son günlerde okullara yaşanan şiddet olayına da değinen Başkan Ahmet Cin: “Son zamanlarda gençlerin manevi açlığını düşünürsek manevi yatırımların ne kadar önemli olduğunu ne bir kez daha görüyoruz.” dedi.

Başkan Ahmet Cin, son olarak caminin yanında yapımı devam eden müze ve kitap kafeye de değinerek “Kitap kafe ve müze yakın zamanda hizmete girecek. Kitap kafe, müze ve cami aynı anda Pendiklilerin hizmetinde olacak.” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“Mahalle aralarında küçük camilere daha çok ihtiyaç oluyor”

Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, ayet ve hadislerden örnekler vererek cami yaptırmanın dini açıdan kıymetine değindi ve “Allah, hayırseverimizin hayrını kabul etsin.” dedi.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız hayırlı olsun dileklerini sunarak Muzaffer Demirtaş Camii’nin bulunduğu alan itibarıyla oldukça önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Yıldız: “Böyle mahalle arasında küçük camilere çok ihtiyaç oluyor. Bu cami bölgenin ihtiyacını karşılayacaktır. Hayırsevere ve başkanımıza şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.

Hayırsever için en anlamlı yatırım oldu

Muzaffer Demirtaş Camii’yi yaptıran Hayırsever İsmail Demirtaş, yaptığı konuşmada bu camiyi yaptırmanın kendisi açısından çok önemli olduğunu ifade ederek “İşim gereği inşaat yaptım, otel yaptım; ama hiçbirinden bu cami kadar ‘lezzet’ almadım. Bunu da Ahmet Başkana borçluyum. Teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

230 kişilik kapasiteye sahip

Muzaffer Demirtaş Camii, Batı Mahallesi Dağ Çiçek Sokak’ta yer alıyor. Açık ve kapalı şadırvanın da bulunduğu cami; bodrum, zemin ve 1 kattan oluyor. Camide aynı anda 230 kişilik cemaat ibadet edebiliyor.