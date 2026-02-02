Yaşlı adam şaştı kaldı: Çöp kutusunun kapağını açınca bakın neyle karşılaştı?

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir çöp kutusundan gelen sesler çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Çöp kutusunun kapağını açan yaşlı adam manzara karşısında şaştı kaldı....

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aç kalan bir tilki, girdiği çöp kutusunda mahsur kaldı. Sesleri duyan bir vatandaşın müdahalesiyle tilki kurtarıldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Göbelen köyünde bir tilki, yiyecek bulmak için girdiği çöp kutusunda mahsur kaldı.

Vatandaşlar çöp kutusundan gelen sesleri fark ederek kapağı açtı ve tilkinin dışarı çıkmasını sağladı.

Gazeteci Suat İncedere tarafından paylaşılan görüntüde tilkinin çöp kutusundan çıkarılıp uzaklaştığı görüldü.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Göbelen köyünde aç kalan bir tilki, yiyecek bulmak amacıyla bir çöp kutusunun içine girdi. Tilkinin çöp kutusunda olduğu sırada kapağın kapanması üzerine hayvan içeride mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra çöp kutusundan gelen seslerle durumu fark eden vatandaşlar, hemen müdahale etti. Çöp kutusunun kapağını açan bir kişi, tilkinin dışarı çıkmasını sağladı.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gazeteci Suat İncedere tarafından paylaşılan görüntüde çöp kutusundan çıkarılan tilkinin hızla bölgeden uzaklaştığı görülürken, olay sosyal medyada da ilgi çekti.

Türkiye o cani hemşireyi konuşmuştu: Başka bir bebeği daha darp ettiği ortaya çıktı!

Bu gece Berat Kandili, eller samaya kalkacak af dilenecek... Berat gecesinin önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

Dolayoba Şoförler Odası Başkanlığına Erkan Dakoğlu Yeniden Seçildi