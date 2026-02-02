  1. Anasayfa
  Bu gece Berat Kandili, eller samaya kalkacak af dilenecek... Berat gecesinin önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

Bu gece Berat Kandili, eller samaya kalkacak af dilenecek... Berat gecesinin önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

İslam aleminde önemli gün ve gecelerden biri olan Berat Kandili bu gece dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Peki, Berat gecesinin önemi nedir, hangi ibadetler yapılır? İşte, önemli detaylar...
İslam aleminde önemli gün ve gecelerden biri olan Berat Kandili bu gece dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Peki, Berat gecesinin önemi nedir, hangi ibadetler yapılır? İşte, önemli detaylar...

İslam aleminde önemli gün ve gecelerden biri olan ve Ramazan ayının müjdecisi olarak da bilinen Berat Kandili gecesi bu gece idrak edilecek...

RAMAZAN AYININ MÜJDELEYİCİSİ BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mübarek üç aylar içerisinde Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili gecesi, inananların hayatını sorgulamak ve gözden geçirmek için önemli bir gece olacak. Ramazan ayı öncesi son kandil gecesi olan Berat Kandili bu gece dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek...

BERAT GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir. (Tirmizî, “Ṣavm”, 39; İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191)

Yer alan başka bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İḳāmetü’ṣ-ṣalât”, 191). Ancak eserlerinde bu hadislere yer veren Tirmizî ve İbn Mâce, bunların sened yönünden zayıf olduğuna da işaret etmektedirler. Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

BERAT GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, bu geceye mahsus olmak üzere belli bazı ibadet ve kutlama şekilleri ihdas edip âdet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmadığını söylemişlerdir.

2026 KANDİL TARİHLERİ

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

