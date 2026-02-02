Dolayoba Şoförler Odası Başkanlığına Erkan Dakoğlu Yeniden Seçildi

​Dolayoba Kamyon, Kamyonet, Otomobil, Otobüs, Minibüs ve Şoförler Esnaf Odası, geniş bir katılımla gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni dönemine "merhaba" dedi. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği kongrede, üyelerin güvenoyunu alan Erkan Dakoğlu odanın yeni başkanı seçildi.

​Gündem Maddeleri Tek Tek Karara Bağlandı

​Resmi prosedürlerin eksiksiz işletildiği genel kurul, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve ardından aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantı süresince odanın geçmiş dört yılına ait faaliyet raporları, denetim kurulu raporları ve mali bilançolar üyelerle paylaşılarak detaylıca müzakere edildi. Yapılan oylamalar sonucunda yönetim ve denetim kurulları üyeler tarafından ibra edilirken, önümüzdeki dört yıllık dönemi kapsayan çalışma programı ve tahmini bütçe de oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, odanın kurumsallaşma hedefleri doğrultusunda gayrimenkul ve araç alımı gibi konularda yeni yönetime yetki verildi.

​Sektör Temsilcilerinden Yoğun Katılım

​Hizmet yarışının ön plana çıktığı bu özel günde, bölgedeki esnaf odalarının temsilcileri de Dakoğlu ve ekibini yalnız bırakmadı. Katılımcılar arasında; Pendik-Tuzla Minibüsçüler Derneği Başkanı Vedat Açıkgöz, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Engin Türkmen, Ümraniye Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Nezih Mert ve Vekili Binali Arslan, Kartal Kuaförler Odası Başkanı Adem Etirli, Tuzla Şoförler Odası Başkanı Recayi Oduncular, İstanbul Şoförler Esnaf Odası Başkanı Cem Sert, Marmara Manavlar Federasyonu Başkanı Ergin Şirin, Tuzla Esnaf ve Şoförler Odası Başkanı Tahsin Kırıcı, Kartal Dörtyol Taksi Kooperatifi Başkanı İsmail Sağıroğlu, Kaynarca Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüsamettin Elçi, CHP Pendik Meclis Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Çetin Mengükan, Maltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yunus Erdel ve Ümraniye Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Nizam Sağlam yer alarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

​Yeni Yönetim Kadrosu Şekillendi

​Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Erkan Dakoğlu’nun yönetim listesi de netleşti. Yeni dönemde yönetim kurulunda; Erkan Gökçe, Hasan Çakıroğlu, Murat Şirin, Niyazi Demirönal, Hayrettin Cebe, Köksal Kaçar, Mustafa Biçki ve İbrahim Bilgiç asıl üye olarak görev alırken; denetim kurulu ise Ender Tannur, Huzeyfe Usta ve Murat Aydın’dan oluştu. Yeni yönetim, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm üyelere eşit ve şeffaf hizmet anlayışıyla çalışacaklarının sözünü verdi.