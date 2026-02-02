  1. Anasayfa
  Epstein 1999 depreminde Türk çocuklarını mı kaçırdı! Şamil Tayyar'dan olay açıklamalar

DÜNYA Jeffrey Epstein sapkınlığını konuşuyor. Ünlüler, siyasetçiler, prensler ve iş insanlarından oluşan sapkınlık dünyayı dehşete düşürürken bir iddia da Türkiye'yi ilgilendiren bir açıklama dikkat çekti...

Yayınlanma:

DÜNYA Jeffrey Epstein sapkınlığını konuşuyor. Ünlüler, siyasetçiler, prensler ve iş insanlarından oluşan sapkınlık dünyayı dehşete düşürürken bir iddia da Türkiye'yi ilgilendiren bir açıklama dikkat çekti...

Belgelerde yamyamlık, pedofili, işkence dahil korkunç şeyler var. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar ise belgelerdeki Türkiye iddialarına dikkat çekti. "Özellikle ‘çocuk kaçırma’ iddiası çok vahim." diyen Şamil Tayyar, Epstein'in sapkın kafasını algılamakta zorlananlar için de onun 'Goyim' anlayışını aktardı.

Jeffrey Epstein Belgeleri'nin bir bölümünün ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanmasıyla birlikte dünya ortaya dökülen sapkınlıklarla sarsılıyor. Belgelerde yamyamlık, pedofili, işkence, sapıklık, tehdit, şantaj dahil korkunç detaylar var.

Olayın bir diğeri boyutu ise bu sapkınlık ağının bütün dünyaya yayılmış olması. AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar da Türkiye ayağına dikkat çekti. Şamil Tayyar 'çocuk kaçırma' iddiası vahim deyip şunları söyledi:

Türkiye açısından üzerine ivedilikle gidilmesi gereken bölümlere gelince…

-Özellikle ‘çocuk kaçırma’ iddiası çok vahim.
-Bu vahşete, azgınlığa, sapkınlığa kim/kimler ortak olmuşsa hepsi hesap vermelidir. İnşallah, günyüzü görmezler.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR KAÇIRILDI İDDİASI

Epstein davasında yer alan bir itirafçı 1999 depremi sonrasında Türkiye'den kız çocukları kaçırdıklarını belirtip şunları söylemişti:
-"Kaçırdığımız her çocuk için 300 ABD doları alıyorduk".

GOYİM NEDİR? EPSTEİN'İN SAPKINLIĞINI SEBEBİ...

Ortaya dökülen ve özelliklere çocukları hedef alan sapkınlığı insanların aklı almıyor. Şamil Tayyar'a göre bunun sebebi Yahudi olan Epstein'in 'Goyim' anlayışı... Şamil Tayyar şu bilgileri aktardı:

-Epstein belgelerinden ortalığa saçılan sapkınlık, azgınlık ve yamyamlığı besleyen vahşetin Yahudilik/İsraillilik düzleminde geliştiği görülüyor.

-Epstein şöyle diyor: ‘Goyim (Yahudi olmayan insanlar) yalnızca bize hizmet etmek için doğdular, bunun dışında dünyada yerleri yok, yalnızca İsrail halkına hizmet etmek için varlar.’

Epstein’a gönderilen bir mail ise şöyle:
-‘Yahudiler ile Yahudi olmayanlar arasında bir savaş var. Yahudiler şu anda kazanıyor.’

-Epstein ve şürekası, farklı siyasi kamplarda olsalar bile sapkınlığın yanısıra Yahudi hegemonyasında birleşiyorlar. Bu da bize sorunun sadece ‘sapkın cinsellik’ üzerinden değil küresel Yahudi tasarımının parçası olarak görülmesi gerektiğini gösteriyor. Ve çıkarılması gereken sayısız ders var.

Kaynak: İnternethaber

Yaşlı adam şaştı kaldı: Çöp kutusunun kapağını açınca bakın neyle karşılaştı?

Türkiye o cani hemşireyi konuşmuştu: Başka bir bebeği daha darp ettiği ortaya çıktı!

Bu gece Berat Kandili, eller samaya kalkacak af dilenecek... Berat gecesinin önemi nedir, hangi ibadetler yapılır?

