Tuzla'da yaz akşamları açık hava sinemasıyla renklenecek

Tuzla Belediyesi'nin yaz akşamlarını açık havada sinema keyfiyle buluşturduğu "Nostaljik Sinema Günleri" etkinliği başladı. Etkinlik kapsamında, Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Süt Kardeşler filmi temmuz ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde izleyiciyle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaz boyunca düzenlenecek açık hava gösterimlerine tüm vatandaşların davet edildiği belirtilerek, "Sıcak yaz akşamlarının keyfini farklı mahallelerde Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Süt Kardeşler filmini izleyerek çıkaracağız. Tüm komşularımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

10 FARKLI ADRESTE FİLM GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Etkinlik kapsamında film gösterimleri, 1 Temmuz'da Aydınlı Mahallesi Hacetdere Yaşam Vadisi'nde, 2 Temmuz'da Cami Mahallesi Çınar Parkı'nda, 8 Temmuz'da Orhanlı Mahallesi Orhanlı Meydan Parkı'nda, 9 Temmuz'da Aydıntepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Gösterimler, 14 Temmuz'da Postane Mahallesi Yeşil Kıyı Parkı'nda, 16 Temmuz'da Aydınlı Mahallesi Salı Pazarı Alanı'nda, 22 Temmuz'da Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan İlkokulu'nda, 23 Temmuz'da Akfırat Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda, 29 Temmuz'da İçmeler Mahallesi İçmeler Meydan Parkı'nda ve 30 Temmuz'da Tepeören Mahallesi Cemil Türker Ortaokulu'nda devam edecek.