Tuzla Halk Eğitimi Merkezi tarafından ‘’Gazze İçin Bir Çorbamızı İçin’’ kermesi düzenlendi
Tuzla Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen ‘’Gazze İçin Bir Çorbamızı İçin’’ kermesiİlçe protokolü, Okul ve kurum müdürleri ile kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin ÇANGIR yaptığı açıklamada ’’Tüm dünyanın gözleri önünde
Gazze’de yaşanan katliamın acısını içimizde hissediyoruz ve bizlerde kermeslerle bir nebze olsun oradaki yaralara ilaç olmaya çalışıyoruz.’’dedi
"TEK AMACIMIZ GAZZEDEKİ MAĞDURLARA BİR DAMLA UMUT OLABİLMEK"
Tuzla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan BİNGÖL yaptığı açıklamada ‘’Temel amacımız
Gazze’deki mağdur olan tüm insanlara bir damla umut olabilmek ve eğer umut varsa özgürlük
vardır diyoruz.’’dedi ve tüm vatandaşlara katılımları için teşekkür etti.
“Gazze İçin Bir Çorbamızı İçin” Kermesine İlçe Protokolü;
Tuzla ilçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır,
Ak Parti ilçe Başkanı Şeref Çolak ve Yönetim Kurulu
Saadet Partisi İlçe Başkanı Resul Kılıç ve Yönetim Kurulu,
BBP İlçe Yönetimi
Tuzla Mal Müdürü Cennet Handekli
Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Turan Siyer
Tuzla Nüfus Müdürü Ferdane Yılmaz
Okul ve Kurum Müdürleri ile Kursiyerler ve Vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
