Tuzla Belediyesi’nin ücretsiz berber hizmeti “Komşu Berber” Şelale Park’ta hizmete devam ediyor

Tuzla Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik ücretsiz saç ve sakal tıraşı hizmetini sürdürürken, yaşlı ve engelli bireyler için evde berber hizmeti de sunuyor. Ayrıca gazi ve şehit yakınları da telefonla randevu oluşturarak “Komşu Berber” hizmetinden yararlanabiliyor.

Tuzla Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Komşu Berber” hizmeti ile sosyal yardım alan vatandaşlara ücretsiz saç ve sakal tıraşı imkânı sağlanıyor.

Yaşlı, engelli, gazi ve şehit yakınlarına yönelik sunulan hizmet, Tuzla’da bulunan Şelale Park’ta verilmeye devam ediyor. Belediye, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için hizmetin erişilebilirliğini artırarak sosyal destek çalışmalarını genişletiyor.

RANDEVULAR İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Belediyeden yapılan açıklamada, hizmetin haftanın belirli günlerinde randevu sistemiyle sürdürüldüğü belirtilerek, “Tuzla’nın Komşu Berber'i Şelale Park’ta hizmet vermeye devam ediyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri sosyal yardım alan vatandaşlarımıza ücretsiz saç ve sakal tıraşı hizmeti sunulmaktadır. Vatandaşlarımız, belediyemizin resmi internet sitesi üzerinden randevu oluşturarak hizmetten yararlanabilir” ifadelerine yer verildi.

CUMA GÜNLERİ EVDE BERBER HİZMETİ VERİLMEYE DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, cuma günleri evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik ücretsiz evde berber hizmeti sunulduğu belirtilirken, bu hizmet için de aynı başvuru kanallarının kullanılabileceği aktarıldı.

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN TELEFONLA RANDEVU KOLAYLIĞI

Gazi ve şehit yakınlarının ise 444 0 906 numaralı iletişim merkezini arayarak telefonla randevu oluşturabileceği bildirildi.