Kılıçdaroğlu'ndan seneler sonra Genel Merkez'de ilk açıklama: FETÖ talimatıyla kumpas kurdular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yılın ardından bugün bayramlaşma programı kapsamında parti Genel Merkezi'ne gitti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yılın ardından bugün bayramlaşma programı kapsamında parti Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de partililere hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı ile göreve iade edilmesinin ardından bugün ilk kez Genel Merkez binasına giderek bayramlaşma programı düzenledi.
Aynı saatte CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Güvenpark’ta partililerle buluştu ve bu durum CHP'deki çifte bayramlaşmayı gündeme getirecek.
Genel merkez binasında Kılıçdaroğlu için hazırlıklar tamamlandı, güvenlik önlemleri alındı ve partililer sloganlar atarak etkinliğe katıldı.

CHP, bugün iki farklı bayramlaşma programı ile siyasetin gündeminde... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararı ile göreve yeniden getirilmesinin ardından bugün ilk kez Genel Merkez binasına gitti. Kılıçdaorğlu'nun parti binasında bayramlaşma programı yapacağını duyurmasının ardından Özgür Özel'den de yeni bir hamle geldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de aynı saatte Güvenpark’ta partililerle buluştu. CHP'deki çifte bayramlaşmanın seyri merak konusu olurken, parti binasında dikkat çeken anlar yaşandı.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE HİTAP ETTİ
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde kendisini bekleyen CHP'lilere hitap etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Baba ocağına hoş geldiniz. Burası halkın yuvasıdır.

Bizim kitabımızda intikam, iftira, kin yoktur. Kitabımızda arınma var. Arınma tasfiye değil yeniden doğuştur.

Parti iradesi şaibeli hale gelirse milletin güveni sarsılır. Ben hesap soracağım hesap.

Bana 'hain' diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir.

"TERTEMİZ KURULTAY YAPACAĞIZ"
Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağım. Güvenli limanı inşa edeceğiz. O sandıktan kim çıkarsa başımızın tacı olacaktır. Biz koltuk sevdasından geçinmeyiz. Ben hayatı boyunca sadece vatana millete hizmet etmiş bir kardeşinizim.

Bundan sonra da açık söylüyorum. Kimseye kul hakkını yedirmeyeceğim.

"SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"
Biz vatan dedikçe, kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

"FETÖ AJANLARINI FARKEDEMEDİM"
FETÖ ajanlarını fark edemedim, affedin. Rüşvete, talana bulaşan belediye başkanlarını poartiden söküp atamadığım için sizlerden özür diliyorum. Tarih önünde hak deryasından özür diliyorum.

Sırtımdan hançerleyenleri göremedim. Rüşvetçi-hırsızlardan arınacağız. Uşak Belediyesi'nde rüşvete göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum.

2 yıldır çıkıp kürsülerden ne dediler? Sizin o her fırsatta sığındığınız babaocağında rüşvet olur mu? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram para olur mu? Biz bu babaocağının asıl sahipleriyiz.

Korkmayın kardeşlerim. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız.

CHP ahlakı erdemi şiar edenlerin partisidir, demokrasiyi savunanların partisidir. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir.

Ben bu kavgayı yeniden başlatıyorum. Yanımda mısınız? İçerideki bu haramzadeleri maşa gibi kullanarak Türkiye'yi sömüren Türkiye düşmanları iyi dinleyin; Herkes çok iyi bilsin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi CHP'dir. Bugün burada bu iradeye sahip çıkıyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek 'Halkla Bayramlaşma' programına katılmak üzere konutundan ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU MAKAMINA OTURDU
2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne dönen Kemal Kılıçdaroğu, makam odasında kameralara poz verdi. Masasında parti tüzüğü kitabı dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU GÜLLERLE KARŞILANDI

Mutlak butlan kararı sonrasında, tekrardan CHP'nin Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen partililerle ve Ankaralı vatandaşlarla bayramlaşmak için CHP Genel Merkez'ne geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarını yürüttüğü evinden çıkarak bayramlaşma programının gerçekleşeceği Genel Merkez'e gitti.

Partililer, 2,5 yılın ardından Genel Merkez'e gelen Kılıçdaroğlu'nu aracına çiçekler atarak karşıladı.

İLK KEZ GENEL MERKEZDE
İstinafın CHP kurultay davası kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kararın ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar tamamlandı.

DİKKAT ÇEKEN POSTERLER
Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.
Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.
SLOGANLAR ATILDI
Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.

Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.
"HARAM PARAYLA ALINMIŞTIR"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Özgür Özel yönetimi döneminde kullanıldığı iddia edilen 2 lüks araç, üzerinde "Haram parayla alınmıştır" yazısıyla parti genel merkezinin bahçesinde sergilendi.

Satışa çıkarılan araçlardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın parasıyla alındığı, diğerinin ise daha önce partiden ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait olduğu öne sürüldü.

ÖZKAN YALIM GÖNDERMESİ
Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız." yazılı pankartı dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, saat 12.00'de genel merkeze gelmesi ve 14.00'te partililere hitap etmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDE POLİS ÖNLEMİ
Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in, Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşması öncesi polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

