Kılıçdaroğlu'ndan seneler sonra Genel Merkez'de ilk açıklama: FETÖ talimatıyla kumpas kurdular

DİKKAT ÇEKEN POSTERLER
Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.
Emniyet güçleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, genel merkez bahçesine sahne platformu, ekranlar ve ses sistemi kuruldu, basın mensupları için de çalışma alanı oluşturuldu.
SLOGANLAR ATILDI
Genel merkeze gelen partililer, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Direne, direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı.
Partililerin, Kılıçdaroğlu'nun, Adalet Yürüyüşü'ndeki fotoğrafının bulunduğu, "Dürüst insan, temiz siyaset Kemal Kılıçdaroğlu" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.
"HARAM PARAYLA ALINMIŞTIR"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Özgür Özel yönetimi döneminde kullanıldığı iddia edilen 2 lüks araç, üzerinde "Haram parayla alınmıştır" yazısıyla parti genel merkezinin bahçesinde sergilendi.
Satışa çıkarılan araçlardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın parasıyla alındığı, diğerinin ise daha önce partiden ihraç edilen eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait olduğu öne sürüldü.
ÖZKAN YALIM GÖNDERMESİ
Bir CHP'linin ise "Ya hep beraber ya hiçbirimiz dediniz, Ankara pavyonlarında, otel odalarında, özel yatlarda, benzin istasyonlarında biz yoktuk, siz vardınız." yazılı pankartı dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, saat 12.00'de genel merkeze gelmesi ve 14.00'te partililere hitap etmesi bekleniyor.
ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDE POLİS ÖNLEMİ
Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in, Ankara İl Başkanlığı önündeki bayramlaşması öncesi polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.