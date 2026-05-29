CHP'de kriz üstüne kriz: Kılıçdaroğlu, Özel'i ABD'ye şikayet etti

Mutlak butlan kararı sonrası sosyal medya krizi yaşandı: Genel Başkanlığı kaybeden Özgür Özel ve yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen partinin resmi sosyal medya hesaplarını devretmedi. Kılıçdaroğlu, Özel'i ABD'ye şikayet etti

Özgür Özel ve ekibi, CHP'nin sosyal medya hesaplarını Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devretmiyor.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi, sosyal medya hesaplarının devri için platformların merkezlerine yazı yazdı.

META, Facebook hesaplarının devrini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili süreç devam ediyor.

Yargının mutlak butlan kararıyla CHP'deki yönetimi kaybeden Özgür Özel ve ekibi, partinin 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin talebine rağmen hala devretmedi.

Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Özgür Özel'i sosyal medyadan da tahliye etmek için harekete geçti.

Platformların ABD'de bulunan merkezlerine yazı yazıldı. Yetkinin Genel Merkez'de olduğu, sosyal medya hesaplarının kendilerine devredilmesini istedi.

İlk dönüşü Facebook ve Instagram'ın sahibi olan META yaptı. Şirket, Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirmeler ise sürüyor.

Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu ekibi, hesapları korsan olarak kullanan ve devretmeyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Kaynak; Yeni Şafak

