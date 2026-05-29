Bakanlıktan acı haber geldi: Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu
Bakanlıktan açıklama: İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur.
Kazada yaralanan polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...
Bakan Çiftçi: ''İstanbul Tuzla'da 1 Kasım 2025'te trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur.''
Şehit polis memuru Üyenarık için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.
Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine götürülecek.
