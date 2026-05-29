Kılıçdaroğlu kadrosu tamam: Gürsel Tekin MYK açıklaması için tarih verdi!

Gürsel Tekin, Özel döneminde CHP'den ayrılan yüzlerce kişinin partiye geri davet edildiğini söyleyerek, cumartesi ya da en geç pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıklamasını beklediğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olarak yeni kadrolarını oluşturmak için çalışmalara başladı.

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Gürsel Tekin, TGRT Haber'de katıldığı "Taksim Meydanı" programında CHP'de yeni yönetim kadrosu için tarih verdi.

Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sürecinde bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını ifade eden Tekin, CHP'ye yeni dönemle birlikte katılımların olacağını, farklı siyasi partilerden çok sayıda kişi ile görüştüklerini dile getirdi.

Özgür Özel döneminde CHP'den ayrılan yüzlerce kişinin partiye davet edildiğini söyleyen Tekin, cumartesi ya da en geç pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıklamasını beklediğini ifade etti.

Tekin, 2027 yılında Türk siyasetinde çok büyük değişiklikler olacağını öne sürerek, "Siyasette zenginleşmeye son vereceğiz. Bu ülkede siyaseti arındıracağız." dedi.

