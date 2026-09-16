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'' İş'te Pendik Buluşmaları''nın 28.si yoğun katılımla gerçekleşti

Pendik Belediyesi, PESİAD, YETGİM ve İŞKUR iş birliğinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaya konulan Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen 28. İş’te Pendik Buluşmaları, yoğun bir katılımla tamamlandı. İş arayanlar ile işverenleri buluşturan etkinliğe tekstilden gıdaya kadar 71 firma katıldı.

'' İş'te Pendik Buluşmaları''nın 28.si yoğun katılımla gerçekleşti
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'' İş'te Pendik Buluşmaları''nın 28.si yoğun katılımla gerçekleşti

Pendik Belediyesi, PESİAD, YETGİM ve İŞKUR iş birliğinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortaya konulan Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen 28. İş’te Pendik Buluşmaları, yoğun bir katılımla tamamlandı. İş arayanlar ile işverenleri buluşturan etkinliğe tekstilden gıdaya kadar 71 firma katıldı.

Pendik Belediyesi’nin ilkini 2012 yılında düzenlediği ve iş arayanlar ile işverenleri buluşturan “İş’te Pendik Buluşmaları”nın 28.si de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

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FARKLI SEKTÖRLERDEN TOPLAM 71 FİRMA KATILDI

Pendik Belediyesi öncülüğünde İŞKUR ve PESİAD iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe bu yıl otomotivden tekstile, inşaattan taşımacılığa kadar farklı sektörlerden 71 firma katıldı. Firmalar, elektrik-elektronik teknisyeninden güvenlik elemanına, garsondan tercümana, kurumsal satış ve pazarlamadan kalite mühendisine kadar çeşitli alanlarda eleman bulabilmek üzere iş arayanlarla görüşüp, başvuruları kabul etti. İş arayanlar da nitelikleri doğrultusunda firmaların standında iş başvurusunda bulundu.

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İŞ’TE PENDİK BULUŞMALARI 16 BİN KİŞİLİK DEVASA BİR İSTİHDAM OLANAĞI SUNUYOR

Katılımcı şirket bünyelerinde toplamda yaklaşık 16 bin kişilik devasa bir istihdam olanağının sunulduğu organizasyon, iş arayan vatandaşlardan ilk andan itibaren yoğun ilgi gördü. Pendik Sahil Meydanı'na gelen yüzlerce vatandaş çeşitli firmalara iş başvurusunda bulundu.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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