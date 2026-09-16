Başkan Bingöl üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Tuzla Akademi Genç çatısı altında üniversiteyi kazanan gençlerle bir araya geldi. Mercan Palmiye Balık Evi’nde düzenlenen buluşmada gençlerin üniversite heyecanını paylaşan Bingöl, “Nerede okursanız okuyun, hangi şehirde olursanız olun, Tuzla sizin eviniz. Biz her zaman sizinle gurur duyacağız ve her zaman arkanızda olacağız” dedi.

Tuzla Akademi Genç çatısı altında eğitimlerine devam ederek üniversiteyi kazanma başarısı gösteren gençler, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl ile bir araya geldi. Mercan Palmiye Balık Evi’nde gerçekleştirilen buluşmada gençlerle sohbet eden Bingöl, öğrencilerin üniversite hayatına ilişkin hayallerini, heyecanlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinledi. Buluşmada, gençlerin üniversite yolculuğunda karşılaşabilecekleri ihtiyaçların nasıl desteklenebileceği de ele alındı.

“AYLARCA EMEK VERDİNİZ, SABRETTİNİZ, VAZGEÇMEDİNİZ”

Üniversiteyi kazanan gençleri tebrik eden Başkan Bingöl, elde edilen başarının arkasında büyük bir emek olduğunu belirterek, “Aylarca uykusuz kaldınız, emek verdiniz, sabrettiniz, vazgeçmediniz ve bugün o emeğinizin karşılığını aldınız. Üniversiteyi kazandınız. Öncelikle hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Ailelerinizi, öğretmenlerinizi de bu başarıda payı olduğu için kutluyorum” diye konuştu.

Gençlerin üniversiteyle birlikte yeni bir döneme adım attığını ifade eden Bingöl, “Önünüzde öğrenmenin, keşfetmenin, kendi yolunuzu çizmenin heyecanlı yılları var. Bu yolculukta bazen zorlanacaksınız, bazen çok sevineceksiniz. Ama her adımda biraz daha büyüyecek, olgunlaşacaksınız” dedi.

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“YALNIZCA BAŞARILI DEĞİL, MUTLU VE UMUTLU DA OLUN”

Gençlere başarı kadar mutluluğun ve umudun da önemli olduğunu söyleyen Bingöl, “Sizden tek bir isteğim var: Bu yolda yalnızca başarılı olmayı değil, mutlu ve umutlu olmayı da hedefleyin. Kendinize, hayallerinize ve yapabileceklerinize inanın. Hayallerinizin peşinden giderken ilkeniz vazgeçmek değil inat etmek olsun” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLELERİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Buluşmada üniversite öğrencilerine yönelik yeni destek programını da duyuran Bingöl, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla Üniversite Aile Eğitim Desteğini başlattıklarını açıkladı.

Bingöl, “İlkokuldan liseye nasıl yanınızda olduysak, üniversite yıllarınızda da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açık” dedi.