Tuzla Belediyesi, 'Yerinde Çözüm' ekibi ile ilçenin her mahallesinde vatandaşların sorunlarını dinliyor

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl öncülüğünde çözüm odaklı iletişimi merkeze alan belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen 'Yerinde Çözüm' ekibi, saha çalışmalarına başladı. Başkan Eren Ali Bingöl, ekibin saha çalışmalarına başlamasıyla birlikte, mahalle muhtarları ve belediye başkan yardımcılarıyla mahallelerde incelemelerde bulundu.

BAŞKAN EREN ALİ BİNGÖL YERİNDE ÇÖZÜM EKİBİ İLE VATANDAŞLARI DİNLİYOR

Şifa Mahallesi’nde vatandaşların sorunlarını dinleyerek 'Yerinde Çözüm’ ekibiyle yolcu minibüslerini denetleyen Eren Ali Bingöl, vatandaşlarla sohbet etti. Minibüslerin kapasitelerini aşıp aşmadıklarına bakan Bingöl, klimaların açılıp açılmadığını yolculara sordu.

TAKSİ DURAKLARINA YENİ DÜZENLEME

İlçe genelindeki taksi duraklarına ilişkin çalışmalarının da olduğunu ifade eden Başkan Eren Ali Bingöl, projenin tek prototip olacağını ve tüm ilçede uygulamayı planladıklarını kaydetti. Başkan Eren Ali Bingöl’ün seçimden sonra sahaya çıkması ile ilgili bir esnaf, "Senden memnunuz. Biz yıllarca AK Parti’ye oy vermişiz, ama ömrümde ilk defa sana oy verdim. Bir şeyler oluyor görüyoruz" dedi. Yaklaşık 45 yıldır aynı mahallede oturduğunu söyleyen başka bir pazarcı esnafı ise kaçak tezgâhlardan şikâyetçi oldu. Kaçak tezgâh açılışıyla ilgili zabıta ekiplerine talimat veren Bingöl, zabıtalardan yarın ilk denetimlerin yapılmasını, kesilen ceza ve raporların kendisine iletilmesini istedi.

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YENİ LİSE BİNASI VE OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Bölgeye yapılması planlanan lise ile ilgili de bilgiler veren Eren Ali Bingöl, konuya ilişkin, "Şimdilik bir lise için arsa geliştirdik. Arsa sahibi ile de görüşüldü. 6 ay içerisinde planları tamamlanacak. Bağışçısı da bulundu" diye konuştu. Bölgede yakın zamanda bir de olimpik havuzun yapılması öngörülüyor.

"SOKAK HAYVANLARINI ÖLDÜRMEYECEĞİZ, BAKACAĞIZ"

"Sokak hayvanları konusunda biz öldüren tarafta değil, bakan tarafta olacağız"

Kadınlardan gelen halk plajı ve sokak hayvanları ile ilgi sorulara ise “Cuma halk plajında kadınlar günü, cumartesi ve pazar da halk günü yaptık sizler için. Sokak hayvanları konusunda biz öldüren tarafta değil, bakan tarafta olacağız. Şimdi 75 dönümlük barınak yapıyoruz" ifadelerini kullandı.