Tuzla Belediyesi, ilçedeki okullara ve çevresine bir haftada 130 ton asfalt serimi gerçekleştirdi

Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Vala Gedik Özel Eğitim Okulu, Peyami Safa İlkokulu ve Cemil Meriç İlkokulu ve etrafına bir haftada 130 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Okul çevrelerinde asfalt serimi tamamlanırken, Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu önüne kaldırım, İbni Sina Ortaokulu’na ise parke çalışması yapıldı. Böylelikle çocuklar ve veliler için daha güvenli ve rahat yürüme alanları sağlandı.

KALDIRIM VE PARKE ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR

Okullar açılmadan önce, Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu’nun önüne kaldırım, İbni Sina Ortaokulu’nda ise parke çalışması yapıldı. Bu çalışmalar ile eğitim kurumlarının çevresindeki ulaşım daha güvenli hale getirildi.

OKULLARA VE ÇEVRESİNE 130 TON ASFALT SERİLDİ

Vala Gedik Özel Eğitim Okulu, Peyami Safa İlkokulu ve Cemil Meriç Ortaokulu'nda ve çevrelerinde asfalt serimi yapıldı. Belediye ekipleri, şu ana kadar 130 ton asfaltı bu bölgelere serdi.

"HIZLI ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ ÇOK GÜZEL"

Çocuğu Cemil Meriç İlkokulu’nda eğitim gören Burcu Akçay, “Eren Bey sorunlara çok hızlı bir şekilde çözüm üretiyor, bu konuda kendisinden oldukça memnunuz. Okulumuzun önünde yapılan asfalt çalışmaları, çocuklarımızın güvenliği için önemli bir adım. Bu hızlı çözüm için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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“ÖĞRENCİLERİMİZİN VE VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYORUZ”

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, altyapı iyileştirmeleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“İlçemizin dört bir yanında altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Eğitim kurumlarımızın çevresindeki yol ve kaldırımları yenileyerek, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini artırıyoruz. Tuzla’da öğrencilerimizin yanındayız; okullarına daha kolay ulaşabilecekleri, evlerine daha rahat gidebilecekleri yollar oluşturmak için asfalt ve yol düzenlemelerini sürdürüyoruz. Bu tür iyileştirmelerle daha yaşanabilir bir Tuzla yaratmayı amaçlıyoruz.”

KAYNAK: TUZLA BELEDİYESİ