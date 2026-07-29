Canıl yayında gergin anlar: Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik birbirine girdi!

Sözcü TV'de ekranlara gelen Sözcü Masası programında, ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik arasında yaşanan sözlü tartışma canlı yayında gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Karşılıklı sert ifadelerin kullanıldığı yayında tansiyonun yükselmesi üzerine moderatör Simge Fıstıkoğlu araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma esnasında gazeteci Can Özçelik'e tepki gösteren Selçuk Geçer, "Kardeşim, hadsizlik yapma." dedi. Bu ifadelere karşı çıkan Özçelik ise "Kardeşim diye konuşmayalım." yanıtını verdi.

"GERİ ZEKALI APTAL, KALK GİT"

İkili arasındaki diyalogun sertleşmesiyle birlikte Geçer, "Kalk git." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından duruma tepki gösteren Can Özçelik, "Çok büyük saygısızsınız." diyerek canlı yayında stüdyoyu terk etti. Özçelik'in stüdyodan ayrılmasının ardından tartışma kamera arkasında da devam ederken, stüdyo çıkışında sarf edilen "Gerizekalı, aptal." şeklindeki hakaret içerikli sözler canlı yayına yansıdı.

Yaşanan olayın ardından programın moderatörü Simge Fıstıkoğlu duruma müdahale ederek izleyicilere açıklamalarda bulunarak "Gerçekten burada yaşanan şey adına ben izleyicilerimizden özür dilerim. Sözcü ekranında hiç alışık olmadığımız bir sahne yaşandı. Selçuk Bey'i teessüf ederim." diye konuştu.

Haberin Devamı

Ahbap soruşturmasında son dakika: 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı!

Belediye Başkanından Manifest çıkışı: Bu şehre adım atamazlar

Kız isteme töreninde damadı soyup, soğana çevirdiler: Damadın annesi şoke olurken, gelinin ablasının sözleri gündem oldu!