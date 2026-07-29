  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Canıl yayında gergin anlar: Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik birbirine girdi!

Canıl yayında gergin anlar: Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik birbirine girdi!

Sözcü TV'de ekranlara gelen Sözcü Masası programında, ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik arasında yaşanan sözlü tartışma canlı yayında gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Canıl yayında gergin anlar: Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik birbirine girdi!
Yayınlanma:

Canıl yayında gergin anlar: Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik birbirine girdi!

Sözcü TV'de ekranlara gelen Sözcü Masası programında, ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik arasında yaşanan sözlü tartışma canlı yayında gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Karşılıklı sert ifadelerin kullanıldığı yayında tansiyonun yükselmesi üzerine moderatör Simge Fıstıkoğlu araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma esnasında gazeteci Can Özçelik'e tepki gösteren Selçuk Geçer, "Kardeşim, hadsizlik yapma." dedi. Bu ifadelere karşı çıkan Özçelik ise "Kardeşim diye konuşmayalım." yanıtını verdi.

Canıl yayında gergin anlar: Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik birbirine girdi!

"GERİ ZEKALI APTAL, KALK GİT"

İkili arasındaki diyalogun sertleşmesiyle birlikte Geçer, "Kalk git." ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından duruma tepki gösteren Can Özçelik, "Çok büyük saygısızsınız." diyerek canlı yayında stüdyoyu terk etti. Özçelik'in stüdyodan ayrılmasının ardından tartışma kamera arkasında da devam ederken, stüdyo çıkışında sarf edilen "Gerizekalı, aptal." şeklindeki hakaret içerikli sözler canlı yayına yansıdı.

Canıl yayında gergin anlar: Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik birbirine girdi!

Yaşanan olayın ardından programın moderatörü Simge Fıstıkoğlu duruma müdahale ederek izleyicilere açıklamalarda bulunarak "Gerçekten burada yaşanan şey adına ben izleyicilerimizden özür dilerim. Sözcü ekranında hiç alışık olmadığımız bir sahne yaşandı. Selçuk Bey'i teessüf ederim." diye konuştu.

Canıl yayında gergin anlar: Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik birbirine girdi!

Ahbap soruşturmasında son dakika: 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı!Ahbap soruşturmasında son dakika: 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı!

Belediye Başkanından Manifest çıkışı: Bu şehre adım atamazlarBelediye Başkanından Manifest çıkışı: Bu şehre adım atamazlar

Kız isteme töreninde damadı soyup, soğana çevirdiler: Damadın annesi şoke olurken, gelinin ablasının sözleri gündem oldu!Kız isteme töreninde damadı soyup, soğana çevirdiler: Damadın annesi şoke olurken, gelinin ablasının sözleri gündem oldu!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Ahbap soruşturmasında son dakika: 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı!
Ahbap soruşturmasında son dakika: 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı!
Belediye Başkanından Manifest çıkışı: Bu şehre adım atamazlar
Belediye Başkanından Manifest çıkışı: Bu şehre adım atamazlar
Kız isteme töreninde damadı soyup, soğana çevirdiler: Damadın annesi şoke olurken, gelinin ablasının sözleri gündem oldu!
Kız isteme töreninde damadı soyup, soğana çevirdiler: Damadın annesi şoke olurken, gelinin ablasının sözleri gündem oldu!
Jandarmadan 24 ilde soluk kesen narkotik operasyon: 138 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 24 ilde soluk kesen narkotik operasyon: 138 şüpheli yakalandı
Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı!
Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı!
Vatandaşın parasıyla lüks otellerde keyif çattı: CHP'li belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı!
Vatandaşın parasıyla lüks otellerde keyif çattı: CHP'li belediyenin Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı!
Üsküdar Belediyesi operasyonundan skandal detaylar: Kurulmuş kriptolu sistem tespit edildi!
Üsküdar Belediyesi operasyonundan skandal detaylar: Kurulmuş kriptolu sistem tespit edildi!