Kız isteme töreninde damadı soyup, soğana çevirdiler: Damadın annesi şoke olurken, gelinin ablasının sözleri gündem oldu!

Kız isteme töreninde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre gelin adayının kız kardeşi, kapıyı açmak için erkek tarafından 50 bin TL istedi. Talep üzerine damat ve ailesi bir süre yağmur altında beklemek zorunda kaldı.

Yaşananlara damadın annesi sert tepki gösterirken, gelinin kız kardeşi ise kendisini, “Ben can parçamı veriyorum, olacak o kadar” sözleriyle savundu.

Taraflar arasında yaşanan gerginlik parayı aldıktan sonra, sona ererken, damadın annesinin tepkisi törene damga vurdu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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