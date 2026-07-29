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  3. Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı!

Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı!

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Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.
Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı! 1 18

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.

Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı! 2 28

Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak ormanlık alana yayıldı.

Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı! 3 38

Durumun bildirilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı! 4 48

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Alevleri kontrol altına almak ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla başlatılan söndürme çalışmalarına geniş çaplı bir ekip katılıyor.

Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı! 5 58

Yangına havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel söndürme faaliyetlerinde görev yapıyor.

Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı! 6 68

RÜZGAR ZORLUYOR, EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bölgede hızını artıran şiddetli rüzgar, yangının yayılımını hızlandırırken söndürme çalışmalarını da önemli ölçüde güçleştiriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle risk altındaki evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı! 7 78

FETHİYE ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri ve soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, yangın tehlikesi ve yoğun duman nedeniyle Fethiye- Antalya karayolu da geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı! 8 88
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