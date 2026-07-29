Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı!
Antalya ve Muğla'dan cehennemi andıran görüntüler: Çıkan orman yangınında evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı!
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zirai alanda başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.