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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmaların değerlendirildiği buluşmada kaçak deşarj denetimleri ve koku sorununa yönelik atılan adımlar ele alındı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi
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Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmaların değerlendirildiği buluşmada kaçak deşarj denetimleri ve koku sorununa yönelik atılan adımlar ele alındı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi

Tuzla Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programa Başkan Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Yıldırım ve çok sayıda personel katıldı. Başkan Bingöl, zabıtanın önemine değinerek "Zabıta, belediyenin üniformasıdır" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi

Toplantıda, Tuzla’daki çevre sorunları ve halk sağlığını doğrudan etkileyen konulara yönelik alınan tedbirler üzerinde duruldu. Kaçak deşarj denetimleri ve koku sorununa yönelik yapılan çalışmaların öncelikli gündem maddelerinden olduğu vurgulandı. Başkan Eren Ali Bingöl, bu tür sorunlarla mücadele etmenin, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırma adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi

Zabıta personelinin, belediyenin vatandaşa yönelik sunduğu hizmetlerdeki etkinliğini ve başarısını artıracak şekilde çalışmalarını sürdüreceğini söyleyen Başkan Eren Ali Bingöl, Tuzla'nın daha temiz, düzenli ve sağlıklı bir ilçe olması için kararlılıkla adımlar atacaklarını ifade etti.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, zabıta personeliyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi


Kaynak:Bölge Gündem Haber

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