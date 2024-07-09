Türksat 6A başarıyla fırlatıldı: Cumhurbaşkanı o anları mesajıyla ölümsüzleştirdi

Sabah saatlerinde Türksat 6A uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen haberleşme uydusu, birçok landa daha iyi bir hizmet sunacak. O tarihi anlardan sonra ise Erdoğan mesaj yayımladı.

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Türksat 6A başarıyla fırlatıldı: Cumhurbaşkanı o anları mesajıyla ölümsüzleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılması törenine gönderdiği video mesajda, “Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilebilmesi, milli güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor" dedi.

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CUMHURBAŞKANI’NDAN ÖNEMLİ MESAJ

Bugün Türkiye ve millet açısından yeni bir gurur vesilesine daha şahitlik edildiğini, yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81'den fazlasının milli imkanlarla üretildiğini vurguladı ve ekledi;

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“TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Yerli ve millî haberleşme uydumuz 6A, mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır. 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan TÜRKSAT 6A sayesinde Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi daha önce kapsama alanı dışında olan ülkeler, kapsama alanına girecek.

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Yeni uydumuzla Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkaracağız. 6A ile birlikte TÜRKSAT'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca TÜRKSAT 6A'nın hizmete girmesi ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek.”

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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