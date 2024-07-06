Bir yılını dolduran Threads, Twitter kadar kullanılabilir mi?

Meta, bir yıl önce bugün yeni mikro blog sitesi Threads'i tanıttığında özellikle heyecan uyandırdı. Elon Musk 2022'de Twitter'ı satın aldıktan sonra, bir dizi başka metin tabanlı sosyal medya sitesi mutsuz Twitter kullanıcılarıyla karşılaşmasına neden oldu. Birçok kullanıcı yeni platform aradı.

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Uygulanabilir seçenekler arasında Mastodon, BlueSky ve Reddit vardı. Uzun zamandır Instagram kullanıcısı olarak, Meta'nın ne tanıttığı merak edildi.

META’NIN UYGULAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Threads'in lansmanından bu yana geçen yıl, bir sosyal medya kullanıcıları tarafından sevildi. Threads, tam bir Twitter'ın yerine geçtiğini kanıtlamadı. Ama sosyal medyadaki bazıları büyük platformlardaki topluluklarından daha da iyi hissediyor.

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Facebook ve Instagram ile Meta, başlangıçta platformların geliştirilmesine büyük yatırım yaptı. Geri dönüştürülmüş tweetler ve içerik oluşturucular için bir destek.

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Threads, Meta'nın ilk (ve tek) birleştirilmiş platformudur. Threads, Mart 2024'te fediverse'e katıldı. Threads'in sonsuza dek reklamsız kalma şansı neredeyse sıfır. Bununla birlikte, sosyal yayınlarından birinde gezinmektir.

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