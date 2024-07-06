AR teknolojisinin geleceği değişiyor: Apple Vision Pro, AR gözlükleri ve daha fazlası…

AWE artırılmış ve sanal gerçeklik konferansı karma gerçeklik VR-AR cihazları ile doldu taştı. Apple Vision Pro ve Meta Quest 3 öne çıkan cihazlar oldu. Ayrıca Meta'nın Ray-Bans'ı ve Xreal'in Air 2 Pro’su dikkat çeken cihazlar arasında yer alıyor. Fotoğraf çektim ve Ray-Bans ile arama yaptım. Xreal ile uçakta film izledim. Büyük ana akım cihazlar olarak VR gözlükleri yakalanmadı. Ancak daha büyük çocuklar veya fitness veya oyun için popülerlikleri öne çıkmaya devam ediyor.

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Hala sahip oldukları birkaç sorun: Büyükler, ağırlar ve çoğunlukla dünyayı dışlıyorlar. Vision Pro ve Quest 3 gibi son VR gözlükleri, dış dünyanın kamera yayınlarını VR ile harmanlamaya başladı. Gerçekliğe bindirilmiş gibi hissettiren karma gerçeklik yaratmak, gözlüklerin dışındaki dünyayla daha fazla bağlantı yarattı, ancak yine de nispeten büyük ve giymeleri garip.

VR GÖZLÜKLERİNİN HİSSETTİKLERİ

High-tech gözlükler ise her gün takılan reçeteli gözlüklere daha çok benziyor ve hissettiriyor. Meta'nın ve Xreal'in gözlükleri küçük kılıflara sığacak şekilde takılıp çıkar ve katlanır. Çok farklı şeyler yapıyorlar. Ray-Bans, ekransız kamera gözlükleridir.

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Xreal’in gözlükleri hoparlörlü giyilebilir ekranlardır ve bağlanması gerekir. Bu araçlar, Vision Pro veya Quest 3'te olabilecek tam teşekküllü karma gerçeklik gibi bir şey sunmuyor, ancak artan faydaları, hantal kulaklıkların ötesinde bir artırılmış gerçeklik geleceğine işaret ediyor.

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En son raporlara göre, Apple'ın yeni nesil Vision Pro'sunun önümüzdeki bir veya iki yıl içinde gelmesini ve daha küçük, daha uygun fiyatlı ve muhtemelen bir telefona, MacBook'a veya iPad'e bağlı olmasını bekleniyor.

Meta'nın AR gözlüklerine sıçraması daha uzun sürebilir. Fakat kendi kendine yeten daha hantal Quest kulaklıkları ile daha sınırlı, telefonla bağlantılı Meta Ray-Bans arasında bir ayrım yapması gerekecektir.

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