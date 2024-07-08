Türkiye’ye dev yatırım: Elektrikli otomobil üreticisi, 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Ülkemize, yabancı şirketlerden yatırım devam ediyor. Son olarak dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye’ye geldi. Devasa yatırım için anlaşan yetkililer imzayı attı.

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Türkiye’ye dev yatırım: Elektrikli otomobil üreticisi, 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Tarihi anların yaşandığı İstanbul’da ekonomiye can verecek bir imza atıldı. BYD, Türkiye’de yatırım yapacağı sözleşmeyi imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrikli araç üreticisi Çinli BYD Yönetim Kurulu'nu Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

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Kabulün ardından Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırım yapmasına yönelik anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik imzalanan anlaşma törenine katıldı.

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BYD’DEN 1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Törende, anlaşmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu imzaladı. Bu imza ile beraber BYD, Türkiye için büyük bir adım atmış oldu. Bakan Kacır şunları söyledi;

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“Elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde lider küresel marka BYD'nin ülkemize yatırım kararı almasından memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırım kararı, aralık ayında Çin'e yaptığımız ve BYD'nin 110 bin mühendisiyle günde 32 patent ürettiğine bizzat tanık olduğumuz ziyaretten bu yana uzun süredir devam eden görüşme ve istişarelerin ürünüdür.

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Yeni teknolojileri ve AR-GE'yi Türkiye'ye getirme çabalarımız, ülkemizin yalnızca uluslararası yatırımlar için bir merkez değil, aynı zamanda bir inovasyon ve ileri yeşil teknoloji merkezi olma potansiyelini de vurgulamaktadır. Yeni nesil araçların yüksek yerli katma değerle üretimine yönelik bu yatırım, otomotiv sektörümüze güç katacak.”

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