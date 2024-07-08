Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak

Milyonlarca emekli kişiye yeni fırsatlar sunan İş Bankası, emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Emekliler, maaşlarını İş Bankası'na taşıyarak önemli avantajlar elde edecekler. Verilecek olan promosyon ile alakalı tüm detaylar haberimizde.

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Emekliye en büyük müjde İş Bankası’ndan! 12 bin TL ödeme yapılacak

Emekliler, Bankası'nın yeni emekli promosyon rakamlarına büyük ilgi gösterdi. İş Bankası tarafından yapılacak ödemenin detayları da belli oldu.

10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 5.000 TL, 10.000 TL'den 15.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 8.000 TL, 15.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 10.000 TL ve 20.000 TL'den fazla olan maaşlar için 12.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 12.000 TL.

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Bu rakamlar, emeklilerin İş Bankası'nı tercih etmelerini teşvik ediyor. SGK emeklileri bu promosyonlardan yararlanabilir ve İş Bankası müşterileri çok sayıda ayrıcalıktan yararlanabilir. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor ve bankanın geniş şube ağından, Bankamatikleri ve dijital platformlarından kolayca yararlanıyorlar.

SGK emeklileri, 28 Mart 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında İş Bankası'ndan ilk emekli maaş ödemesini almak veya mevcut emekli maaşlarını Banka'ya taşımak suretiyle bu promosyonlardan yararlanabilirler. İş Bankası şubeleri, internet şubesi ve İşCep uygulaması, başvuruların kolayca yapılmasını sağlar.

Milyonlarca emekli, İş Bankası'nın yenilenen emekli promosyonlarını tercih ediyor çünkü onlar için önemli finansal avantajlar sağlıyor. Emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için bankacılık işlemleri daha kolay ve hızlı hale geliyor.

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