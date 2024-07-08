Son dakika! Ak Partili Ömer Çelik'ten en düşük emekli maaş açıklaması: Çalışmalar devam ediyor...

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, en düşük emekli maaş alanları sevindiren açıklamalarda bulundu.

Çelik, en düşük emekli aylığına yönelik soru üzerine şunları kaydetti;

Şimdi emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Bugün ve yarın da bu çalışma devam edecek. Herhangi bir karar verilmiş değil. Fakat bir karar verilmediği için şu zamana yetişir, yetişmez diyemeyiz. Orta Vadeli Programın korunması esas olmak üzere, bu disiplinin korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.